«تعليم الدقهلية» تعلن اعتماد جدول امتحانات صفوف النقل لشهر مارس

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اعتماد جدول امتحان شهر مارس الموحد لجميع الإدارات التعليمية.

امتحانات شهر مارس

وأشار «شعبان» إلى أن امتحانات شهر مارس تبدأ اعتبارًا من الأربعاء 27 مارس حتى 8 أبريل، من أجل تقيم أداء الطلاب في المقرارات الدراسية التي جرى تدريسها خلال شهر مارس، ويكون على مستوى المدرسة وفق الجدول المعلن.

جدول امتحانات الصفوف الابتدائية

واضاف أن جدول الامتحانات الخاص بصفوف النقل الابتدائية في محافظة الدقهلية يبدأ غدا الأربعاء 27 مارس ويستمر لمدة 8 أيام حتى يوم الأحد 7 أبريل، وجاء الجدول لصفوف الرابع والخامس والسادس ليبدأ بالتربية الدينية، وينتهي بمادة العلوم كالتالي:

جدول امتحانات شهر مارس للصفوف الإعدادية بالدقهلية

وحددت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات شهر مارس للصف الاول والثاني الإعدادي بمحافظة الدقهلية في مختلف المدارس، والذي يبدأ يوم الأربعاء 27 مارس ويستمر لمدة 9 أيام، لينتهي يوم الاثنين 8 أبريل، وجاء الجدول ليبدأ بمادة اللغة العربية وينتهي بمادة الهندسة كالتالي: