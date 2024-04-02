وفد من «المصريين الأحرار» يشارك في الدورة التطبيقية لجامعة بكين

يشارك حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، في فعاليات الدورة التطبيقية التي تنظمها جامعة بكين الدولية لتعلم اللغة الصينية، وأهمية واستراتيجية المبادرة العالمية عن الحزام وطريق الحرير.

وفد حزب المصريين الأحرار

ويضم وفد الحزب حازم هلال عضو المكتب السياسي رئيسًا للوفد، وشيرين عبدالعظيم مساعد أمين المرأة المركزية، وسعيد فايز وكيل أول لجنة حقوق الإنسان، الدكتور صموئيل عصام وكيل أول لجنة التعليم، وأيمن عبدالحميد القيادي بالحزب، بين 25 شخصًا من عدة دول.

المشروع التاريخي لدولة الصين

وبدأت الرحلة 27 مارس وتستمر حتى 10 أبريل الحالي، تخلل الأسبوع الأول منها محاضرات عن الحزام والطريق والحزب الشيوعي الصيني واستدامة النمو الاقتصادي والمنافسة العالمية والتحالفات القوية والأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز سبل التعاون بين دول الحزام.

وتنوعت المحاضرات عن المشروع التاريخي لدولة الصين وهو مبادرة الحزام والطريق وايضا تدريبات علي اللغة الصينية، وعدة زيارات خارجية منها المدن التاريخية و الأصيلة ومتحف الهدايا القومي في بكين وتفقد المتاحف الطبيعية وزار الأماكن التراث الحضارية الإمبراطورية الصينية القديمة وتطورها على مدار العقود.

ويزور الوفد حاليا جامعة شيان التكنولوجية، وقرية دونجان وعدد مدارس منها تعليم الخط الصيني، ويلقي ممثل وفد حزب المصريين الأحرار كلمة رسمية أمام عدد من قيادات الجامعة والمنظومة التعليمية الصينية.