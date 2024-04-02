«عمال مصر» مهنئا الرئيس السيسي: بداية رسمية للجمهورية الجديدة

هنأ محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر الشعب المصري ببدء الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة 6 سنوات، حيث أدى الرئيس اليمين الدستورية أمام مجلس النواب للمرة الثانية، بينما كانت الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في 2014.

رئيس عمال مصر: حدث اليوم تدشين رسمي للجمهورية الجديدة

وذكر رئيس عمال مصر، أن ما حدث اليوم بمثابة التدشين الرسمي للجمهورية الجديدة، وإعلانا للعمل الرسمي للحكومة وجميع الوزارات من داخل الحي الحكومي، ويعتبر بمثابة حفل افتتاح للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعتبر من أحدث المشروعات الاستثمارية الخاصة بالتطوير العقاري في مصر.

وثمن محمد جبران، ما قام به الرئيس على مدار العشر سنوات السابقة في ظل ظروف كانت صعبة وأن ما تحقق من إنجازات وخطط للتنمية جعل من مصر نموذجا لأغلب الدول العربية خاصة في مجال التنمية والصناعة.

وأضاف جبران، أن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة بعد حلف الرئيس السيسي لليمين الدستورية يؤكد للعالم أن المصريين كانوا وما زالوا قادرين على صناعة التاريخ رغم ما واجهته الدولة المصرية من حروب للشائعات والتقليل من الإنجازات ولكن كانت مصر دائما على موعدها، وكان المصريون بناة للحضارة.