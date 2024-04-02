رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«عمال مصر» مهنئا الرئيس السيسي: بداية رسمية للجمهورية الجديدة

كتب:

سهيلة هاني
03:26 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

هنأ محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر الشعب المصري ببدء الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة 6 سنوات، حيث أدى الرئيس اليمين الدستورية أمام مجلس النواب للمرة الثانية، بينما كانت الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في 2014.

رئيس عمال مصر: حدث اليوم تدشين رسمي للجمهورية الجديدة

وذكر رئيس عمال مصر، أن ما حدث اليوم بمثابة التدشين الرسمي للجمهورية الجديدة، وإعلانا للعمل الرسمي للحكومة وجميع الوزارات من داخل الحي الحكومي، ويعتبر بمثابة حفل افتتاح للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعتبر من أحدث المشروعات الاستثمارية الخاصة بالتطوير العقاري في مصر.

وثمن محمد جبران، ما قام به الرئيس على مدار العشر سنوات السابقة في ظل ظروف كانت صعبة وأن ما تحقق من إنجازات وخطط للتنمية جعل من مصر نموذجا لأغلب الدول العربية خاصة في مجال التنمية والصناعة.

وأضاف جبران، أن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة بعد حلف الرئيس السيسي لليمين الدستورية يؤكد للعالم أن المصريين كانوا وما زالوا قادرين على صناعة التاريخ رغم ما واجهته الدولة المصرية من حروب للشائعات والتقليل من الإنجازات ولكن كانت مصر دائما على موعدها، وكان المصريون بناة للحضارة.

اقرأ المزيد:

«حماة الوطن»: رؤية الرئيس السيسي في الجمهورية الجديدة تحقق تطلعات المصريين

«الرعاية الصحية» يهنئ الرئيس السيسي بولايته الجديدة: أمنياتنا بالتوفيق والسداد

«الوطنية للصحافة» تهنئ الرئيس السيسي بأداء اليمين الدستورية لولاية جديدة

«مستثمرو جنوب سيناء»: مستقبل واعد للسياحة في ولاية الرئيس السيسي الجديدة

دبلوماسي يشيد بكلمة الرئيس السيسي اليوم: الأمن القومي «أولوية» لمصر

برلماني: ثقة الشعب في الرئيس السيسي سبب اختياره لولاية ثالثة

عضو «الشيوخ» عبده أبو عايشة: خطاب الرئيس السيسي اليوم بداية جديدة للوطن
بقلم سهيلة هاني