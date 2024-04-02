«مستثمرو جنوب سيناء»: مستقبل واعد للسياحة في ولاية الرئيس السيسي الجديدة

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إنّ صناعة السياحة شهدت اهتماما كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة خلال الـ10 سنوات الماضية، موضحا أنّ القطاع السياحي ينتظره مستقبل واعد خلال الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس.

%30 زيادة سنوية في الحركة السياحية الوافدة لمصر

وأكد عبداللطيف في بيان، أنّه في ظل احتفال الشعب المصري بحلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستوري لفترة رئاسية جديدة، فإنّ القطاع السياحي يشعر بالسعادة لما ينتظره خلال الفترة المقبلة في ظل توجه الدولة لتحقيق نمو سريع في الحركة السياحية الوافدة يٌقدر بنحو 30% سنويا، مشيرا إلى أنّ الرئيس السيسي في خطابه اليوم وجّه رسالة للعالم كله باهتمام مصر بالسياحة وتنشيطها وتوفير سبل الدعم لنموها، ما يشكل عنصر جذب لاستثمارات جديدة وزيادة الغرف الفندقية وافتتاح مشروعات كبيرة.

وأوضح عبد اللطيف أنّ الدولة تبذل العديد من الإجراءات للنهوض بقطاع السياحة ومنها فتح العديد من الأسواق الجديدة للسياحة المصرية خاصة في أمريكا الجنوبية ودول شرق آسيا وابتكار العديد من الخطط الترويجية التي ساهمت بشكل كبير في استهداف فئات متنوعة من السائحين وتحسين جودة المنتج السياحي المصري، ليكون قادرا على المنافسة مع الأسواق السياحية الأخرى على مستوى العالم ومنح تيسيرات لدخول مصر حيث تم السماح لأكثر من 180 جنسية بالحصول على تأشيرة دخول مصر في منافذ الوصول ومنح تسهيلات إضافية للقادمين إلى مختلف مواني ومطارات مصر.

وأشار إلى أنّه من الجهود المتميزة في ظل فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا قيام البنك المركزي المصري بالعديد من المبادرات التمويلية لقطاع السياحة خاصة في ظل الازمات المتتالية التي أثرت على القطاع ومنها أزمة كورونا، وإدراج تكلفة أعمال تحول المنشآت الفندقية والسياحية إلى منشآت خضراء.

افتتاح العديد من المشروعات السياحية المهمة

وأكد عضو جمعية مسثمرو السياحة بجنوب سيناء: «ننتظر خلال الفترة المقبلة افتتاح العديد من المشروعات السياحية المهمة التي ستشكل مرحلة فارقة في تاريخ السياحة المصرية تضاعف أعداد السياحة الوافدة تماشيا مع خطة الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويا بحلول 2028، ومنها المتحف المصري الكبير ومشروع التجلي الأعظم لسانت كاترين الذي يفتح المجال لزيارة ملايين السياح للمدينة المقدسة سانت كاترين تلك البقعة التي تجلى فيها الله بنوره على الأرض».

وأوضح أنّ القطاع السياحي في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي سيكون له مستقبل واعد جدا سواء على مستوى استجلاب سياح أو استقطاب مستثمرين جدد في قطاع السياحة وخاصة المنشآت الفندقية، في ظل عزم الدولة على زيادة عدد الغرف الفندقية في مصر والمطارات الجديدة التي تم إنشائها بمختلف المحافظات والمدن السياحية.