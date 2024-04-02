6 حيل سريعة لإزالة بقع الصدأ من الملابس.. هيختفي في دقائق

تعد بقع الصدأ على الملابس من أكثر البقع المُزعجة التي تواجه السيدات، إذ يواجهن صعوبة كبيرة في إزالتها بطريقة آمنة لا تؤدي إلى تلف قطعة الملابس، وقد تتشكل بقع الصدأ على الملابس نتيجة الجلوس على كرسي صدئ أو عند حمل أقفال معدنية أو أدوات خاصة بالسيارة، لذا نستعرض في التقرير التالي 6 طرق تساعدك على إزالة بقع الصدأ من الملابس بسهولة.

يُمكن لربة المنزل اتباع 6 حيل لمحو أثر بقع الصدأ على الملابس بخطوات بسيطة، وبمكونات متوفرة في المنزل، وفقًا لما ذكره موقع diyremedies، كالتالي:

الخل الأبيض

اغمسي قطعة من القطن في الخل الأبيض.

ضعي القطن على بقعة الصدأ حتى تتشرب الخل مع وضع القليل من الملح.

افركي بقعة الصدأ جيدًا واتركيها تحت أشعة الشمس مباشرة، وبعدها يمكنك غسل الملابس بالطريقة المعتادة.

صودا الخبز

اصنعي خليط مكون من صودا الخبز والماء.

ضعي الخليط على بقعة الصدأ، ويترك حتى يمتص الصدأ الخليط.

استخدمي فرشاة أسنان قديمة لفرك البقعة ثم اغسليها بالماء.

الليمون لإزالة الصدأ

أحضري شريحتين من الليمون وضعيها فوق بقعة الصدأ مع وضع قطعة قماش أسفل منها وقطعة أخرى فوق شريحتي الليمون.

أحضري مكواة ومرريها على بقعة الصدأ وشريحتي الليمون مع الضغط جيدا عليهما.

اغسلي قطعة الملابس بالطريقة المعتادة.

سائل الأطباق

امزجي ربع ملعقة صغيرة من سائل الأطباق في كوب من الماء الدافئ.

ضعي في المزيج واتركيها لمدة 5 دقائق.

اغسلي قطعة الملابس بالطريقة التقليدية وضعها في الشمس حتى تجف.

ماء الأكسجين

يمكنك استخدام بضع قطرات من ماء الأكسجين لتنظيف بقع صدأ الملابس ولكن مع الحرص على عدم الإفراط في استخدام تلك المادة حتى لا تؤذي الملابس خاصة مع الألوان الداكنة.

افركي البقعة باستخدام فرشاة أسنان قديمة.

اغسلي قطعة الملابس بالطريقة المعتادة.

عصير الليمون والملح

امزجي الملح مع عصير الليمون.

ضعي المزيج على بقعة الصدأ وأفركيها جيدًا تحت أشعة الشمس حتى تجف.

قومي بغسل الملابس وستلاحظين أن بقعة الصدأ قد اختفت.

نصائح لإزالة بقع صدأ الملابس

ينبغي اتباع العديد من النصائح عند إزالة بقع الصدأ عن الملابس، منها ما يأتي: