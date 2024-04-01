حلول سحرية وغير مكلفة لإزالة بقع الزيت الصعبة من الملابس.. وداعا للمساحيق

بقع الزيوت من أكثر أنواع البقع صعوبة في الإزالة من الملابس، بسبب لونها الداكن وتركها أثرًا زيتيًا غامقًا، ويزداد الأمر صعوبة عندما تبقى البقعة لفترة طويلة دون تنظيف.

وهناك العديد من الحلول السريعة وغير المكلفة لإزالة بقع الزيوت من الملابس، بحسب موقع «bhg»، منها:

- استخدام بيكربونات الصودا أو النشا، حسب المناسب لكِ، من خلال وضعها على البقعة، دون استخدام كثير من المياه.

استخدام بيكربونات الصودا مع فرشاة الأسنان

- ضعي القليل من بيكربونات الصوديوم على بقعة الزيت من على الملابس، واتركيها لمدة 30 ثانية.

- أحضري فرشاة الأسنان وبلليها، وأفركي بيكربونات الصودا بطريقة خفيفة، واتركيها لدقائق قليلة حتى تمتص البقع، وبعد غسل الملابس ستختفي البقعة نهائيًا بشكل فوري.

النشا لامتصاص الزيت من على الملابس

- ويمكنك استخدام النشا لإزالة بقع الزيت من على الملابس، من خلال رش النشا على البقع الزيتية، وتركها لمدة 30 دقيقة حتى تمتص الزيت، ثم إزالة الكمية الزائدة باستخدام فرشاة الأسنان وفركها بشكل خفيف، وغسلها لملاحظة الفرق.

إزالة البقع الزيتية بجل الصبار

- يمكن إزالة البقعة أيضا بـ«جل الصبار»، من خلال نقع قطعة الملابس في الماء البارد، ووضع جل الصبار لدقائق معدودة، ثم فرك البقع بجل الصبار لدقائق، وغسلها بماء بارد.