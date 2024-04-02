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دراما المتحدة

إيقاف قطاري ركاب «محرم بك - الحمام» والعكس بشكلٍ مؤقت

كتب:

كريم روماني
03:57 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
القطارات - صورة أرشيفية

القطارات - صورة أرشيفية

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتبارًا من يوم 1 - 4 - 2024 إيقاف تشغيل قطاري 4230 - 4231 ركاب «محرم بك - الحمام» والعكس بشكلٍ مؤقت ولحين صدور تعليمات أخرى.

خط «القباري - مرسى مطروح»

وأوضحت، في تقرير لها، أن ذلك نظرًا لقيام محافظة الإسكندرية بأعمال هدم كوبري العامرية بكم 650 / 22 خط «القباري - مرسى مطروح»، ووجود تكدس سيارات على منفذ العامرية خاصة في وقت الذروة ولتخفيف التكدس، وعمل سيولة مرورية على منفذ العامرية، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.