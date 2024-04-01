السكة الحديد تقرر زيادة منافذ بيع التذاكر استعدادا لعيد الفطر 

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر زيادة منافذ بيع التذاكر، مؤكدة تشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة على القطارات الحالية خلال الفترة من 6 إلى 20 أبريل الجاري، للتيسير على جمهور الركاب وراحتهم.

ووجه المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، واتخاذ كل السبل والآليات التى تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري، وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط.

تعليمات مهمة بشأن تشغيل القطارات

وشدد رئيس الهيئة على أهمية الرقابة على منافذ بيع التذاكر وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لإستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد، مع الإستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة، وإستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات، إضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياة وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية على الخطوط.

تفاصيل القطارات الإضافية خلال عيد الفطر

وفيما يلي مواعيد القطارات الإضافية خلال عيد الفطر:

- تشغيل قطار 1940 ثالثة مكيفة «القاهرة - أسوان» يومياً خلال الفترة من 6 / 4 / 2024 وحتى 18 / 4 / 2024، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 ويصل أسوان الساعة 10:10

- تشغيل قطار 1941 ثالثة مكيفة «أسوان - القاهرة» يومياً خلال الفترة من 7 / 4 / 2024 وحتى 19 / 4 / 2024، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:10

- تشغيل قطار 1942 ثالثة مكيفة «القاهرة - أسوان» يومياً خلال الفترة من 6 / 4 / 2024 وحتى 18 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:30 ويصل أسوان الساعة 07:05

- تشغيل قطار 1943 ثالثة مكيفة «أسوان - القاهرة» يومياً خلال الفترة من 7 / 4 / 2024 وحتى 19 / 4 / 2024، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 19:50 ويصل القاهرة الساعة 08:40

- تشغيل قطار 1944 ثالثة مكيفة «القاهرة - أسوان» يومياً خلال الفترة من ليلة 6-7 / 4 / 2024 وحتى ليلة 18-19 / 4 / 2024، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 00:40 ويصل أسوان الساعة 13:45

- تشغيل قطار 1945 ثالثة مكيفة «القاهرة - أسوان» يومياً خلال الفترة من 8 / 4 / 2024 وحتى 20 / 4 / 2024، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 10:30 ويصل القاهرة الساعة 23:05

- تشغيل قطار 1946 ثالثة مكيفة «القاهرة - أسوان» يوم 8 / 4 / 2024 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 17:00، ويصل أسوان الساعة 05:10

- تشغيل قطار 1947 ثالثة مكيفة «أسوان - القاهرة» يوم 12/4/2024 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 09:00 ويصل القاهرة الساعة 21:35.

- تشغيل قطار 1948 ثالثة مكيفة «الإسكندرية - أسوان» يوم 7 / 4 / 2024 فقط حيث يقوم من محطة الاسكندرية الساعة 11:50، ويصل أسوان الساعة 03:55 على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 7 / 4 / 2024 فقط بين القاهرة / الإسكندرية حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:10، ويصل الاسكندرية الساعة 02:35.

- تشغيل قطار 1949 ثالثة مكيفة «أسوان - الإسكندرية» يوم 13/ 4/ 2024 فقط محطة أسوان الساعة 09:00 ويصل الإسكندرية الساعة 00:50 على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 7 / 4 / 2024 فقط بين «الإسكندرية - القاهرة» حيث يقوم من الاإسكندرية الساعة 11:50 ويصل الإسكندرية الساعة 14:15.