تراجع أسعار الحديد لليوم الثاني.. الطن يخسر 1277 جنيها

تراجعات متتالية في أسعار الحديد خلال الفترة الأخيرة خاصة منذ بداية الأسبوع في مختلف المصانع والشركات، فيما تحظى مواد البناء باهتمام كبير من قبل قطاع واسع من التجار والمواطنين للتعرف على مستجدات أسعارها، خاصة أن أسعارها تتغير بشكل يومي.

وتستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم، الأربعاء 3-4-2024، في مصر عقب تراجعها لليوم الثاني على التوالي.

سعر طن الحديد اليوم في مصر اليوم الأربعاء 3-4-2024

وجاءت أسعار الحديد اليوم في مصر 3-4-2024، حسب التحديث الأخير الذي أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، كالتالي:

سعر الحديد الاستثماري اليوم

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم 46 ألفا و39 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، بتراجع 1277 جنيهًا عن سعر أمس.

سعر حديد عز

وسجل سعر حديد عز اليوم 48 ألف و731 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك» بتراجع 660 جنيهًا عن أسعار أمس.

وسجلت أسعار الحديد في الشركات الأخرى اليوم الأربعاء 3-4-2024، التالي:

- سعر طن حديد المصريين، 45 ألفًا جنيه للمستهلك.

- سعر طن حديد مصر ستیل 42 ألفًا.

- سعر طن حديد الكومي 42 ألفًا.

- سعر طن حديد المراكبي 43 ألفًا .

- سعر طن حديد عطية سجل 42 ألفا و500 جنيه.

- سعر طن حديد العشري 41 ألفا.

أسعار الحديد اليوم عالميًا

وعلى المستوى العالمي، سجلت أسعار الحديد اليوم الأحد التالي:

- متوسط سعر البليت: 507 دولارات للطن.

- متوسط سعر الحديد الخام: 113 دولارًا للطن.

- متوسط سعر حديد التسليح: 530 دولارًا للطن.