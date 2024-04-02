مساعد وزيرة التضامن: وضع الحماية الاجتماعية على رأس الأوليات أمر يحسب للرئيس

قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إنَّ إشارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ملف الحماية الاجتماعية وأنه على رأس أولويات الدولة في الفترة المقبلة، خلال كلمته اليوم بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، أمر يحسب للدولة المصرية لأنّه يخدم شريحة كبيرة من المجتمع خاصة الفئات الأولى بالرعاية والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، وهي سياسة تعلي من العدالة الاجتماعية التي يتبناها الرئيس السيسي منذ أول يوم لتوليه المسئولية.

قفزات في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية

وأضافت مساعد وزيرة التضامن لـ«الوطن»: «بفضل تلك السياسة الحكيمة له شهدنا قفزات في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية لتقفز من 229 مليار جنيه عام 2014 إلى 529.7 مليار جنيه عام 2023 بنسبة زيادة 48.8%، ويجب ألا ننسى أنَّه بجانب هذه المخصصات من الموازنة العامة لبرامج الإنفاق الاجتماعي نجحت الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في حشد مساعدات وتمويل كبير من شركاء التنمية خاصة منظمات العمل الأهلي، ومؤسسات ووكالات التنمية استخدمت في تمويل العديد من البرامج والمشروعات التي تنفذها الدولة لصالح الفئات الأولى بالرعاية».

تضاعفت أعداد المستفيدين

وأكّدت أنَّ برنامج تكافل وكرامة بدأ في عهد الرئيس السيسي وبفضل دعمه للبرنامج تضاعفت أعداد المستفيدين لتشمل 5.2 مليون أسرة في العام المالي 2023-2024 أي ما تمثل نحو 20% من السكان، بنسبة زيادة قدرها 200%، كما ارتفعت مخصصاته المالية من 3.6 مليار جنيه عام 2014 إلى 41 مليار جنيه في موازنة عام 2024 بعد زيادة قيمة المساعدة النقدية بمقدار 55% بتوجيهات رئيس الجمهورية في عامي 2023- 2024، وفي آخر عامين وجه الرئيس بزيادة القيم المالية مرتين سنويا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي قررتها الدولة للعاملين في الدولة، وزيادة المعاشات بنسبة 15% لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

ونوهت إلى أنَّ هذا يوضح بجلاء انحياز الرئيس لسياسات الحماية الاجتماعية التي تركز على تحقيق العدالة الاجتماعية وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لجميع شرائح المجتمع وعلى رأسها الأسر الأولى بالرعاية وبشكل خاص الفئات الأكثر فقراً والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، وفاقدي الرعاية الأسرية، والمتعطلين عن العمل، ومن سمات تميز سياسات الرئيس للحماية الاجتماعية حرصها علي أن تكون برامج الحماية الاجتماعية مقرونة بزيادة الاستثمار في البشر وتحسين جودة حياة المواطن، والتزامهم بسياسات الحد من الزيادة السكانية.