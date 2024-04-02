الشيخ الطاروطي في «مملكة الدراويش»: الشقاء يأتي عند انقطاع الوصال بالله

قال الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، قارئ القرآن الكريم، إن الله لم يصعب طرق الوصول إليه، موضحا أن طرق الوصول إليه كثيرة ومتعددة ولم يتم تحجيمها، فهي مختلفة وتكون حسب تحمل الأشخاص لها دون تحميل أي كد عليهم.

الشقاء يأتي عند انقطاع الوصال بالله تعالى

وأضاف الطاروطي خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن الشقاء يأتي عند انقطاع الوصال بالله تعالى، والوصال يتحقق بالذكر والقرآن والتسبيح وانشغال الإنسان بربه وليس بالناس.

الإنسان لا يقاس بأمواله وثروته

وأشار إلى أن الإنسان حين ينشغل بعيبه يرى أنه بعيد عن الوصول للجنة، وبالتالي ينفتح له طريق الوصول إلى الجنة، لافتا إلى أن الإنسان لا يقاس بأمواله وثروته ولكن بقلبه لأن ميزان الله مختلف، موضحا أننا رأينا قمة التصوف في الصحابة قبل زمننا هذا، والقرآن الكريم دعا رسول الله صلى الله وعليه وسلم ألا يُفارق أهل التصوف.