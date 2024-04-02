في حالة سرقتها أو ضياعها.. 5 خطوات لإيقاف البطاقة البنكية

في كثير من الأوقات قد يتعرض حاملو البطاقات البنكية إلى حالات السرقة أو إلى فقدانها، مما يترتب عليه حدوث ارتباك بشأن الأموال الموجودة على البطاقة البنكية، لذا تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية خطوات إيقاف البطاقة البنكية في حالة سرقتها أو ضياعها، وفقا للخطوات عبر خدمة الإنترنت البنكي:

خطوات إيقاف البطاقة البنكية في حالة سرقتها أو ضياعها

- القيام بتسجيل الدخول على خدمة الإنترنت البنكي

- القيام بالضغط على كلمة طلبات.

- قم باختيار إيقاف بطاقة ائتمان مسروقة أو مفقودة.

- قم بإدخال رقم بطاقتك البنكية.

- قم باختيار سبب لإيقاف البطاقة، ثم قم بالضغط على كلمة تنفيذ.

مميزات خدمة الإنترنت البنكي

جدير بالذكر، أن خدمة الإنترنت البنكي تتيح العديد من الميزات منها؛ إمكانية تحويل الأموال بين الحسابات، فضلا عن سهولة عرض التفاصيل حول معاملاتك البنكية، وكذلك سهولة التواصل مع البنوك عبر خدمة الإنترنت البنكي، كما يمكن من خلال الموبايل بانكيج إصدار دفتر للشيكات، ومراقبة جميع معاملاتك المالية على حسابك بوجه عام.