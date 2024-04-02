محمد السنباطي يبدع بأنشودة «أنا الحب المتيم» في برنامج مملكة الدراويش (فيديو)

قدم المنشد محمد السنباطي، أنشودة «أنا الحب المتيم»، خلال الفقرة الفنية الأخيرة ببرنامج «مملكة الدرويش»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والذي يُذاع يوميًا عبر شاشة «الحياة».

وأبدع المنشد محمد السنباطي، هو وفرقته في غناء أنشودة «أنا الحب المتيم».

برنامج مملكة الدراويش

وتعرض الشركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية حلقات برنامج «مملكة الدراويش»، والذي يسلط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي والصوفي الروحاني في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي ومواجهة التطرف الديني.

وتستضيف الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي تعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.