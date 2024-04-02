«الطاروطي» يحكي لـ«مملكة الدراويش» رؤيا له مع رسول الله

قال الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، قارئ القرآن الكريم، إنه ليس له كرامات، مشيرا إلى أن الرجل الذي يرى لنفسه كرامات ليس لديه كرامة.

وأضاف الطاروطي، خلال لقائه ببرنامج «مملكة الدراويش»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «الحياة»، أن كثير من الناس يحكون رؤيتهم لي مع رسول الله صلى الله وعليه وسلم ويُبلغوني سلامه لي أيضًا.

وأكمل: «بعض الناس يحكون لي عن رؤيتهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بجواري ومسح بيده الكريمة على رأسي».

رسول الله يمسح على رأس الطاروطي

وأردف الطاروطي: «أحدهم قال لي رأيتك تقرأ القرآن، ورسول الله يستمع إليك، فلما انتهيت من التلاوة أبلغني رسول الله بالسلام إليك، وقال لي أبلغ سلامي إلى عبدالفتاح، ثم انصرفت ورأيت زحام فأخذني الفضول لمعرفة سبب هذا الزحام، فذهبت أنظر فوجدتك تجلس بجوار رسول الله ويمسح بيده على رأسك».

واختتم: «من أراد أن يكون موصولًا برسول الله فيصلي عليه صباحًا ومساءً، ومن يريد أن يكون في معية رسول الله فليحبه ويكثر الصلاة عليه».