عبد الفتاح الطاروطي: مصطفى إسماعيل ومحمود الحصري عنوان «الدروشة»

قال الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، قارئ القرآن الكريم، إنَّ الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمود الحصري هما عنوان الدروشة معقباً: «دول الدروشة بعينها».

الطاروطي يوضح تفاعل الشيخ الحصري مع القرآن الكريم

وأضاف «الطاروطي»، خلال لقائه ببرنامج «مملكة الدراويش»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على «قناة الحياة»: «لم أجد قارئا يتمايل مع القرآن، مثلما رأيت الشيخ الحصري، فكان يفقد كل شيء لأنه يتعامل مع القرآن بروحه، فيتمايل جسده وقلبه».

الشيخ الحصري والتصوف

وتابع قارئ القرآن الكريم، أنَّ الشيخ الحصري كان شخصية درويشية مع الله - سبحانه، وهذا قمة الارتقاء.

واستطرد: «الشيخ محمد صديق المنشاوي كان يختبئ في القرآن الكريم، لذلك كان القرآن يجمله ويرفعه، أنا أحرص على إغلاق عيني أثناء القراءة لتحقيق المعايشة وألا انظر في وجوه الناس».