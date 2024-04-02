عبد الفتاح الطاروطي: المتصوف أكثر الناس بكاء لمحاسبة نفسه

قال الشيخ عبد الفتاح الطاروطي قارئ القرآن الكريم، إن الله سبحانه وتعالى، أخفى أولياءه في خلقه حتى لا يبغي أو يفخر أحد على أحد، والولي يرى في نفسه النقص والتقصير دائمًا

وأضاف «الطاروطي»، خلال لقائه ببرنامج «مملكة الدراويش»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على قناة «الحياة»، أنه حين يبكي الإنسان ندمًا على الذنب والتقصير والغفلة، فهذا أمر مقدر عند الله، بل هو سبيل الوصول إليه.

صلة دائمة بالقرآن الكريم

وأكد على أهمية أن تكون الصلة بالقرآن الكريم دائمة، لأن أحب الأعمال إلى الله أدومها، لذلك بعد رمضان يجب أن نلتزم بـ الأمور الحسنة التي كنا نفعلها خلال الشهر الكريم.

وأكمل الطاروطي: «نسيان القرآن الكريم وهجره بعد حفظه من الذنوب الكبيرة، وأعظم الطرق إلى الله هو القرآن الكريم».

واختتم الطاروطي بأن المتصوف من أكثر الناس بُكاءً، فهو يبكي على نفسه وحاله ودنياه وما فاته في حق الله، وهذا البكاء ليس ضعفا بل قمة العظمة، فهذه الحسرة هي محاسبة للنفس.

برنامج مملكة الدراويش

وتعرض الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج مملكة الدراويش ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.