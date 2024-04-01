عبدالفتاح الطاروطي: شهرة القارئ قديما كانت تأتي في ظهوره المعتاد على الراديو والتليفزون

استعرض برنامج «باب رزق» الذي يقدمه الإعلامي يسري الفخراني على قناة dmc، تقريرًا تليفزيونيًا ، بعنوان «أصوات مصرية في دولة قراءة القرآن في رحاب السيدة نفيسة»، لتوضيح سبب وجود بعض القراء غير المشهورين برغم صوتهم المميز.

قراء القرآن الكريم

وخلال التقرير، أكد القارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، أنّ جميعهم ضيوف على القرآن الكريم، فهو وسام على صدر الجميع، لافتا أن سبب وجود بعض القراء غير المشهورين برغم صوتهم المميز، جاء بسبب فهم الناس الخاطئ وتصنيفهم تصنيف لا يليق بالأجيال، موضحاً: «لما أجيب جيل فيه 1000 قارئ وعايز أعملهم بشهرة 10 قراء، يبقى القياس هنا خاطئ».

القارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي يسري الفخراني ببرنامجه المُذاع على «دي إم سي»، أن شهرة القارئ قديما كانت تأتي في ظهوره المعتاد على الراديو والتليفزون، أما في وقتنا الحالي، فالقارئ يظل عدة سنوات حتى يصعد درجة أولى في الإذاعة أو أن يصبح مشهورًا.

وتابع، أنه في عام 1996 كان يقرأ القرآن في الإذاعة كل 45 يوما، والآن أصبح يقرأ كل 21 يوما، وهذا دليل على أن عدد القراء في الإذاعة قليل، لكن عددهم كأصوات موهوبة رائعة يصل إلى آلاف.