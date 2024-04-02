اتحاد العمال يعلن تشكيل المجلس الجديد للجريدة والموقع الإلكتروني

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، التشكيل الجديد لمجلس إدارة وتحرير جريدة العمال وموقعها الإلكتروني، بالقرار رقم 85 لسنة 2024.

بالأسماء تشكيل مجلس إدارة وتحرير جريدة العمال

وأصدر جبران القرار اليوم الثلاثاء، متضمنا ثلاث مواد، المادة الأولى نصت على تشكيل مجلس الإدارة لجريدة العمال والبوابة الإلكترونية برئاسة محمد جبران رئيس اتحاد العمال، وعضوية كل من عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهشام المهيري نائب رئيس الاتحاد العام، ومجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام، وعيد مرسال أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعبد العظيم القاضي رئيسا لتحرير جريدة العمال والبوابة الإلكترونية ونعمة إبراهيم وشهرتها نجوى إبراهيم، رئيس تحرير تنفيذي للجريدة والبوابة الإلكترونية، ووسام الجمال، وهناء إبراهيم عضوين لمجلس إدارة الجريدة.

تكليف الأمانة العام بالإشراف على تنفيذ القرار

ونصت المادة الثانية على إلغاء كل القرارات المتعارضة مع هذا القرار الصادر برقم 85 لسنة 2024، بينما نصت المادة الثالثة على تكليف الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال مصر بإعمال شؤونها لتنفيذ القرار وإخطار ذوي الشأن بصورة منه.