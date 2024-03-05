عماد الدين حسين: مصر تبذل كل الجهود للتوصل لاتفاق هدنة في غزة قبل رمضان

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ المصري، إنه منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب على قطاع غزة وحتى اللحظة فأن المحدد الأساسي الذي تتبعه مصر هو وقف العدوان، وصولا إلى التهدئة والبحث في القضية نفسها.

محاولات مصرية لإدخال المساعدات بصورة كافية

وأضاف «حسين»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي خالد عاشور: «يتفرع عن هذا الأمر محاولات دؤوبة ومستمرة من مصر لإدخال المساعدات بصورة كافية، حتى تسابق الزمن من أجل إفشال المشروع الرئيسي الرسمي والجوهري لإسرائيل وهو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة».

جهود للتوصل لاتفاق هدنة قبل رمضان

وتابع: «مصر تبذل كل الجهود للتوصل لاتفاق هدنة قبل شهر رمضان، هناك أطراف في هذه المساعدات مثل الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي والطرف الأمريكي راعي للطرف الإسرائيلي وطرف قطري قريب إلى حد كبير من الموقف المصري الداعم للفلسطينيين، والمباحثات تخضع لتوازنات كثيرة، وقبل ساعات قليلة أفاد مصدر بأن ثمة تقدما في المفاوضات إلى حد ما، وكل طرف يسعى إلى تحقيق أقصى أهداف».