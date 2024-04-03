مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة أون في رمضان 2024 الحلقة 9.. أحداث مثيرة

يستمر مسلسل جودر في عرض أحداثه المثيرة التي تدور حول جودر بن عمر المصري، الذي يعد واحدا من أبطال كتاب ألف ليلة وليلة الشهير، ويؤدي دوره الفنان ياسر جلال، حيث تعرض خلال الحلقات الماضية للتيه في جزيرة غريبة لا يعرفها، وذلك بعد تمكنه من النجاة من السفينة والغرق في البحر، ونقدم لكم مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة أون في رمضان 2024 الحلقة 9.

جودر يصل مدينة النحاس

ووجد جودر نفسه واقعا في متاهة كبيرة بين الجبال الشاهقة وأمواج البحر العاتية، والأشجار المخيفة، ليصل بعدها إلى ميدنة النحاس التي وجد فيها الملك بينوس موثقا بفعل سحر أسود قامت به شواهي (نور) وحولت نصفه السفلي إلى حجر.

مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة أون في رمضان 2024 الحلقة 9

وعن مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة أون في رمضان 2024 الحلقة 9، فهي كالتالي:

- الحلقة 9 من مسلسل جودر على قناة ON E في تمام الساعة 8 مساءً.

- الإعادة تأتي الساعة 9:45 صباحًا.

- يعرض المسلسل على ON دراما الساعة 6:05 مساء.

- الإعادة الأولى لمسلسل جودر الساعة 1:30 صباح اليوم التالي.

- الإعادة الثانية خلال الساعة 10:30 صباحا.

- يعرض المسلسل على قناة أون بشكل حصري، وتطبيق «واتش إت».