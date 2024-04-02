«الأرثوذكسية» تحيي الذكرى الـ56 لظهور العذراء فوف قباب كنيسة بالزيتون

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، بالذكرى الـ56 لتجلي العذراء فوق قباب كنيستها في حي الزيتون.

قصة ظهور العذراء فوق قباب كنيستها في الزيتون

وأعادت الكنيسة نشر بيان المقر البابوي بالقاهرة بخصوص تجلي العذراء في الزيتون، والذي روى قصة الظهور بالتفصيل، حيث بدأ الظهور منذ مساء يوم الثلاثاء 2 أبريل سنة 1968 الموافق 24 برمهات سنة 1684، توالى ظهور السيدة العذراء أم النور في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي باسمها بشارع طومانباى بحي الزيتون بالقاهرة.

وأضاف بيان الكنيسة في ذلك الوقت، أن هذا الظهور كان في ليال مختلفة كثيرة لم تنته بعد، بأشكال مختلفة فأحيانا بالجسم الكامل وأحيانا بنصفه العلوي، يحيط بها هالة من النور المتلألئ، وذلك تارة من فتحات القباب بسطح الكنيسة وأخرى خارج القباب، وكانت تتحرك وتتمشى فوقها وتنحني أمام الصليب العلوي فيضئ بنور باهر، وتواجه المشاهدين وتباركهم بيديها وإيماءات رأسها المقدس، كما ظهرت أحيانا بشكل جسم كما من سحاب ناصع أو بشكل نور يسبقه انطلاق أشكال روحانية كالحمام شديد السرعة.

مدة ظهور العذراء فوق قباب كنيستها في الزيتون

وأوضحت الكنيسة كان الظهور يستمر لفترة زمنية طويلة وصلت أحيانا إلى ساعتين وربع كما في فجر الثلاثاء 30 أبريل سنه 1968 الموافق 22 برمودة سنة 1684 حين استمر شكلها الكامل المتلألئ من الساعة الثانية والدقيقة الخامسة والأربعين الى الساعة الخامسة صباحا.