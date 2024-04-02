صور الأقمار الصناعية تكشف مفاجأة عن حالة الطقس.. موجة شتوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الآن، إذ تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى وجود سحب رعدية ممطرة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، يُصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ارتفاع درجات الحرارة نهارا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه تسود أجواء حارة نهارا على أغلب الأنحاء، مشيرة إلى أن من المتوقع أن تستمر هذه الأجواء الحارة حتى مطلع الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنّ درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون رعدية أحيانا.

موعد انخفاض درجات الحراراة

وحددت هيئة الأرصاد الجوية موعد انخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه اعتبارا من يوم الأحد 7 أبريل 2024، تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأننحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مؤية، لافتة إلى أنه تنشط الرياح ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، ويصاحبها فرص أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد، ما ينبئ بعودة الأجواء الشتوية.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

- القاهرة الكبرى: العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.

درجات الحرارة الخميس

- القاهرة الكبرى: العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.

درجات الحرارة الجمعة

- القاهرة الكبرى: العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة.

درجات الحرارة السبت

- القاهرة الكبرى: العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة.