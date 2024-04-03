تفاصيل الحصول على القروض التجارية لحفلات الزواج والرحلات السياحية

يوفر بنك مصر الحكومي برامج تمويل متنوعة، بينها القروض التجارية للأفراد لتمويل احتياجاتهم الشخصية، وأبرزها قروض الرحلات السياحية والحج والعمرة، والتعليم، واشتراكات الأندية، وحفلات الزواج وصيانة السيارات، والعمليات الطبية وأي تمويل استهلاكي آخر من خلال طرف ثالث «مورد، مقدم خدمة».

وبحسب جدول برامج التمويل من بنك مصر لشهر أبريل 2024، يمنح القرض التجاري للموظفين بتحويل الراتب، قسط، «بتعهد/ بتعهد بدون مستحقات/ جهات متعاقدة»، ومتاح برامج للموظفين بدون تحويل مرتب، وأصحاب المهن والأعمال الحرة، وأصحاب المعاشات.

شروط الحصول على القرض من بنك مصر

- الحد الأدنى لعمر العميل 21 عامًا.

- الحد الأقصى لقيمة القرض 300 ألف جنيه.

- الحد الأقصى لنسبة التمويل 100%.

- الحد الأقصى لمدة القرض 60 شهرا.

- المصروفات الإدارية 1.50% من قيمة القرض.

المستندات الأساسية للقرض

وبالنسبة للمستندات المطلوبة الأساسية، هي صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وأصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل، وعرض سعر، وبيان مصروفات، وشهادات أخرى حسب الوظيفة.

ويمنح بنك مصر لأصحاب القروض التجارية وثيقة تأمين على الحياة مجانية طوال فترة عمر القرض.