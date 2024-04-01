شروط الحصول على قرض تشطيب الشقة من بنك التنمية الصناعية.. قسط 15 سنة

يقدم بنك التنمية الصناعية الحكومي، برامج تمويل متنوعة من بينها برنامج تشطيب وتحسين الوحدات أو شراء أثاث وتجهيزات وبالنسبة للفئة المستهدفة الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة وذوي الرواتب.

وبحسب جدول برامج التمويل من بنك التنمية الصناعية، الحد الأقصى للقرض مليون ونصف جنيه والحد الأدنى للقرض 100 ألف جنيه والحد الأدنى للدخل 10 آلاف جنيه.

تفاصيل قرض تشطيب الشقة وشراء الأثاث

وعن الحد الأدنى لعمر العميل 25 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، والحد الأقصى 65 عامًا، فيما يكون 21 عامًا للموظفين وذو الرواتب، والأقصى 60 عامًا، والحد الأدنى لسنوات العميل 24 شهرا لعملاء أصحاب الأعمال والمهن الحرة و12 شهرا لعملاء ذوي الرواتب - الموظفين.

مدة قرض التشطيب والأثاث

والحد الأدنى لمدة القرض 6 أشهر، والحد الأقصى 15 عامًا للوحدة، والحد الأدنى لقيمة الوحدة 2 مليون جنيه.

ومن المميزات التي يقدمها بنك التنمية الصناعية على قرض التشطيب أو شراء أثاث وتجهيزات هو إمكانية الزيادة بعد مرور 6 أشهر، ويمكن الحصول على قرض بحد منفصل، وإعفاء من الحد الأدنى لرصيد الحساب، والتأمين على الحياة مجانًا، وبدون مصاريف استعلام.