السفير الإيطالي في القاهرة يزور مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية

استقبلت مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية للصناعات الدوائية السفير الإيطالي ميكيلي كواروني، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ووفدًا رفيع المستوى من اتحادات الصناعات الإيطالية والمصرية، وذلك في خطوة مهمة نحو تطوير التعليم الفني في مصر.

فتح آفاق جديدة للطلاب في سوق العمل الإيطالي

وأكدت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المستمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية، تهدف إلى عرض التجارب الناجحة في مجال التعليم الفني واستعراض الإمكانيات التي توفرها المدرسة في هذا القطاع الحيوي، كما تسعى للحصول على الاعتماد الدولي للمدارس من الاتحاد، مما يعزز من مكانتها ويفتح أفاقًا جديدة للطلاب في سوق العمل الإيطالي.

تأهيل الطلاب لسوق العمل

شملت الزيارة جولة تفقدية داخل الفصول الدراسية والمعامل، إذ أُتيحت الفرصة للوفد لمشاهدة البيئة التعليمية المتطورة والتقنيات الحديثة المستخدم، وجرى تنظيم لقاءات مع ممثلي الوزارة والطلاب والمعلمين لمناقشة البرامج التعليمية والتدريبية والفرص التي تقدمها المدرسة لتأهيل الطلاب لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وتعد مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية إحدى المدارس التي تقوم شركة التعليم المتوازن للخدمات التعليمية الشريك الأكاديمي والتي تقوم بدعمها الفني والأكاديمي مؤسسة التعليم أولاً.