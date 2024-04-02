أستاذ تفسير: نحن في حاجة إلى قراءة جديدة في السيرة

تحدث الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، عن الغزوات الإسلامية، قائلًا: «الحروب دي كلها ترجع لأمرين إما حرب واقعة وإما حرب متوقعة».

«أبوعاصي» يوضح أسباب خروج النبي للقتال في حروب

وأضاف «أبو عاصي»، خلال حديثه ببرنامج «أبواب القرآن»، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي «الحياة» و«إكسترا نيوز»: «يعني النبي خرج للقتال في حروب واقعة ناس بتقاتله مثل غزوة بدر زي غزوة أحد أو حروب متوقعة نما إلى علمه أن بلدًا ما أو أن قبيلة مثلما حصل في بني قريظة وبني النضير تستعد لقتاله فبدأهم لأنه علم انه لو لم يبدأ سيبدأوه وأعتقد هذا أيضا أمرًا مشروعًا».

الحاجه لقراءة جديدة في السيرة

وتابع: «نحن في حاجة إلى قراءة جديدة في السيرة لأنه هل السيرة النبوية هتكون محطة أو مدرك للأحكام بمعنى تؤخذ منها أحكام تشريعية ولا هي هتبقى سرد تاريخي لما حدث».

واستكمل: «الطرح الآن المطروح من قبل البعض هل ندرس السيرة على أنها واقع نقتضي به في الأحكام الفقهية وفي التشريعات وهل كلها تكون كذلك يعني لما حفر الخندق في غزوة الأحزاب هل إحنا هنحفر الخندق أيضًا كان يقاتل بالسيف كان يقاتل بالفرس هل ده هيؤخذ به ولا هنأخذ أفراد الجديدة والمصطلحات الجديدة».

وأردف: «أنا رأيي أن السيرة تكون مصدرًا للتشريع أنا لست مع الفريق الثاني اللي عاوز يستبعدها، لكن تكون مصدرًا لأنها راجعة للسنة في النهاية لكن نفرق بين الأحداث التاريخية وبين الأحداث الملائمة للعصر وبين الأحداث التي لا تلائم العصر، وبالتالي نصفي ما الذي يصلح لنا الآن».