التحالف الوطني يختتم فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم بالفيوم

يحرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة للأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار التسهيل عليهم وتحسين عيشتهم، وتشمل أنشطة التحالف أمورا مختلفة من ضمنها تنظيم دورات رمضانية في المحافظات والقرى على مستوى الجمهورية.

ختام الدور الأول من الدورة الرمضانية

وفي إطار جهود التحالف الوطني خلال شهر رمضان المبارك، نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، دورات رمضانية، ونشر بيانا عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أوضح خلاله أن مؤسسة الجارحي عضو التحالف اختتمت الدور الأول من الدورة الرمضانية بمباريات المركزين الأول والثاني لكرة القدم.

وجاء ذلك في كل مركز من مراكز محافظة الفيوم، كما تم تحديد الصاعدين لمرحلة التصفيات النهائية للبطولة، وذلك وسط منافسة وتشجيع ومتابعة شعبية من الشباب والأهالي في قرى المراكز بأجواء سادت بها الفرحة والسرور بين المواطنين.

جهود التحالف الوطني في رمضان

والجدير بالذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يعمل خلال شهر رمضان المبارك على مساندة المواطنين الأكثر احتياجا، وذلك من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة كتوزيع كراتين رمضان والوجبات الساخنة للإفطار والسحور.