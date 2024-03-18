تحت شعار «الأخلاق الرياضية».. افتتاح الدورة الرمضانية بجامعة العريش

افتتح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم، والتي نظمتها كلية التربية الرياضية، بالتعاون بين الجامعة والاتحاد الرياضي الفرعي للمصالح الحكومية بشمال سيناء، تحت شعار «الأخلاق الرياضية»، وذلك على ملاعب مجمع الصالات بالكلية.

حضر الافتتاح الدكتور عبد المقصود عبد القادر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هند حميدو نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد العلاقمي، رئيس الاتحاد الرياضي الفرعي للمصالح الحكومية بشمال سيناء، ومدير البطولة، والدكتور محمود الترباني، عميد التربية الرياضية.

الفرق المشاركة في دوري جامعة العريش

تقام فعاليات الدورة في الفترة من 18 حتى 21 مارس الجاري.

وتضم فرق كليات الجامعة، بالإضافة للفرق الممثلة للمصالح الحكومية بشمال سيناء، ومنها فرق: «مديرية التربية والتعليم، ومديرية الشئون الصحية، ومجلس المدينة، والبريد المصري، ومديرية التنظيم والإدارة، وديوان عام المحافظة، ومصلحة الجمارك، ومديرية الشباب والرياضة، وفريق شركة أسمنت سيناء، وفريق شركة الكهرباء».

تقدم جوائز البطولة من شركة أسمنت سيناء الراعي الرسمي للدورة.تسخير جميع البنية في جامعة العريش لأهالي سيناء

وشدد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، على أن جميع البنية الرياضية بجامعة العريش مسخرة لجميع أهل سيناء.

وأكد في كلمته خلال افتتاح الدورة، أن اهتمام الجامعة بالرياضة يأتي من منطلق آثارها الإيجابية على الصحة العقلية والنفسية للطلاب؛ بهدف إعداد جيل من الشباب الواعي المستنير الذى يعمل لصالح مجتمعه ووطنه.