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انفصال محمود العسيلي وأمنية عبدالمنعم.. ماذا قالت خبيرة التجميل؟

كتب:

أحمد عبد الرحمن
05:57 م | الأربعاء 03 يناير 2024
محمود العسيلي وأمنية عبدالمنعم

محمود العسيلي وأمنية عبدالمنعم

أكدت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، لـ«الوطن»، انفصالها عن المطرب محمود العسيلي، وذلك بعد فترة زواج دامت لأكثر من 4 سنوات، ورفضت الإفصاح عن التفاصيل.

أمنية عبد المنعم تكشف تفاصيل انفصالها عن محمود العسيلي

واكتفت أمنية عبد المنعم بقولها إن الانفصال تم بينها وبين محمود العسيلي، فى هدوء تام، وأنها تتمنى له السعادة والتوفيق فى حياته المقبلة.

وتعتبر هذه المرة الثالثة لطلاق المطرب محمود العسيلي، إذ تزوج مرتين قبل سابق، وانفصال عنهن.

محمود العسيلي يتحدث عن انفصاله

وكان محمود العسيلي قد تحدث أثناء حلوله ضيفا على أحد البرامج، وتحدث عن أسباب انفصاله عن زوجاته، إذ قال إنه لا يستطيع أن يعيش حياة تقليدية، ولذلك عندما يشعر بضيق يحاول أن يصلح العلاقة وعندما يصبح هو وشريكته غير سعداء يأخذ قرارا على الفور بالانفصال قائلا، «العمر قصير وأنا بحاول أعيش مبسوط ومرتاح فيه ناس كتير بتفضل دايسة على نفسها في العلاقات، وأنا اتعلمت درس في الحياة إن أهم حاجة الانسان يكون مرتاح ومبسوط».

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بقلم أحمد عبد الرحمن