5 طرق لزيادة استهلاك المياه وتعزيز صحة الجسم.. عادة يومية مهمة

ينصح الكثير من الأطباء بكثرة شرب المياه، نظرًا لتأثيرها الإيجابي على الصحة العامة للجسم، وفوائدها الكبيرة المتعلقة بالبشرة، وقد يغفل البعض عن تناول المياه بسبب الانشغال في المهام اليومية، لذلك هناك عدة طرق من أجل زيادة استهلاك المياه، بحسب ما جاء في Times of India.

حدد الخبراء عدة طرق من أجل زيادة استهلاك المياه، مثل حمل زجاجة مياه دائمًا، وشرب كوب مياه في الصباح يوميًا، وتناول الأطعمة الغنية بالمياه، والتخلي عن المشروبات السكرية.

1- حمل زجاجة مياه

حمل زجاجة ماء دائمًا طوال اليوم تكون قابلة للاستخدام في أي وقت، إذ يساعد حملها على تذكر شرب المياه وجعل الجسم رطبًا طول الوقت.

2- تناول فواكه وخضروات الغنية بالمياه

هناك عدة أنواع من الفواكه والخضروات، التي تتضمَّن نسبة كبيرة من المياه، مثل البطيخ والفراولة والبرتقال والخيار، كما أن تلك الأطعمة تحتوي على فيتامين ومعادن مهمة للجسم.

3- تناول كوب مياه صباحًا

جعل تناول كوب مياه يوميًا في الصباح، من الروتين الذي يساعد على شرب المياه بكسرة، إذ يعمل على تعويض السوائل المفقودة أثناء النوم.

4- الابتعاد عن المشروبات السكرية

إذا تم استبدال العصائر والمشروبات الغازية المليئة بالسكريات، بالماء الصحي الجيد، فإن ذلك يساعد على استهلاك كميات قليلة من السعرات الحرارية والسكريات، بالإضافة إلى تحسين مستويات الترطيب في الجسم.

5- شرب المياه قبل الوجبات

الحرص على تناول كوب مياه قبل كل وجبة، يساهم في زيادة الاستهلاك الماء بعد تحول الأمر لعادة يومية، ويؤدي إلى عدم الإفراط في الطعام.