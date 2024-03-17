هل يجوز شرب الماء والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر؟.. «الإفتاء» توضح

مع بدء شهر رمضان الكريم، يُصبح سؤال هل شرب الماء أثناء الأذان، من أكثر الأسئلة شيوعًا بين الصائمين، فما حكم شرب الماء مع ترديد المؤذن لكلمات الأذان؟ وهل يُفسد ذلك الصيام أم لا؟.

هل يجوز شرب الماء والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر

وحول إجابة سؤال هل يجوز شرب الماء والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر، فقالت

دار الإفتاء المصرية أجابت عبر موقعها الإلكتروني، عن سؤال هل يجوز شرب الماء والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر، موضحة أنّ الصوم يبدأ من أذان الفجر، فإذا كان في فمك لقمة عند أول لحظة من الأذان وجب عليك أن تنزعها من فمك.

بداية وقت الصوم ونهايته

وأوضحت الدار أنّ الصوم شرعًا هو الإمساك عن المفطرات، ووقت الصوم يبدأ من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]، وتابعت: «الخيطان هما بياض النهار وسواد الليل، فأول وقت الصوم الذي يجب فيه الامتناع عن تناول أي شيء يبدأ من أول طلوع الفجر الثاني، وهو أول ما يبدو من الفجر الصادق، وهو المسيطر المنتشر المعترض في الأفق كالخيط المحدود، وهذا الوقت هو أول وقت الصبح».

وأضافت: «لو تناول الإنسان أي شيء بعد هذا الوقت فسد صومه، سواء كان التناول قبل الأذان لصلاة الصبح أم بعده ما دام أنّ الوقت المحدد لأول وقت الفجر الصادق وصلاة الصبح قد بدأ»، وفي الحديث الذي يرويه البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها: أن بلالًا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».

وأضافت: «بهذا علم الجواب على السؤال، وأنه متى بدأ وقت الصوم وجب الإمساك عن المفطرات، ومن تناول مفطرًا بعد ذلك فسد صومه».