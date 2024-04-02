اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: مصر وشعبها فوق أي اعتبار
كتب:
أحمد العانوسي
07:23 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسى»: مصر وشعبها فوق أى اعتبار
- الرئيس يؤدى اليمين الدستورية.. ويتعهد باستكمال بناء الدولة الديمقراطية الحديثة والمتقدمة فى الولاية الجديدة.. ويؤكد أن تماسك ووحدة الشعب الضمانة الأولى للعبور بالوطن إلى المكانة التى يستحقها
- 7 محددات للعمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة.
- «الوطن» تواصل استعراض استراتيجية المرحلة المقبلة من خلال شهادات الكُتَّاب ورموز الفكر
- مصر تدين استهداف إسرائيل لموظفى الإغاثة فى غزة
- «تحيا مصر» يُطلق قافلة للقطاع تحمل كميات ضخمة من الأدوية والأغذية
- «مدبولى» يتابع توفير الاحتياجات البترولية قبل العيد
- «الملا»: نستهدف تحقيق استثمارات أجنبية كبيرة فى صناعة الغاز والبترول
الصفحة الثانية
- «السيسى»: أمن مصر وسلامة شعبها خيارى الأول
- سأظل مخلصاً فى عملى لا ترى عينى سوى مصالحكم ومصلحة هذا الوطن متسلحاً بعزيمتكم وبأصلكم الطيب.. ومحافظاً على العهد لمصر وشعبها
- نواب لـ«السيسى»: ربنا معاك.. والشعب وراك
- الرئيس يرفع علم مصر على أطول سارى
الصفحة الثالثة
- رئيس مجلس النواب: نعيش مرحلة فارقة فى عمر الوطن
- نواب: خطاب الرئيس فى حفل التنصيب بداية عهد «جنى الثمار»
- .. ورؤساء الأحزاب: خريطة طريق للمستقبل
- «مستقبل وطن»: «السيسى» حقق نهضة شاملة.. و«حماة الوطن»: مصر تواصل عمليات التنمية فى الجمهورية الجديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية
- دبلوماسيون: أمن مصر أولوية وسط «منطقة ملتهبة»
- «حليمة»: المحيط العربى والأفريقى «مضطرب» بالمشاكل.. والتحديات تنعكس آثارها على مصر.. و«الشاذلى»: تعزيز العلاقات الخارجية يسهم فى تسوية قضايا المنطقة
الصفحة الرابعة
- الحكومة: الاقتصاد والحماية الاجتماعية والإسكان والصناعة والزراعة.. مرتكزات العمل خلال 6 سنوات
- استكمال «التأمين الشامل» بالمحافظات.. وتنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية لجميع الشرائح.. وزيادة مخصصات «تكافل وكرامة»
- أمناء الحوار الوطنى: النقاشات منذ الجلسة الأولى أنتجت حياة سياسية مفعمة بالحيوية
- خبراء اقتصاد: محددات الولاية الجديدة تضمن تحقيق التنمية المستدامة
- «خضر»: تطوير الصناعة الوطنية يحمى الاقتصاد من التقلبات العالمية
- رئيس «عمال مصر»: الدولة خرجت من عنق الزجاجة بفضل التنمية خلال الـ10 سنوات الماضية
- محمد جبران: يجب توفير بيئة جاذبة للمستثمرين والقطاع الخاص باعتبارها أولوية فى مسار الإصلاح الاقتصادى
الصفحة الخامسة
- الطريق إلى الجمهورية الجديدة
- السفيرة نبيلة مكرم تكتب: الجمهورية الجديدة.. معاً نستطيع
- د. طلعت عبدالقوى: أمنيات فى الجمهورية الجديدة
- د. وسيم السيسى: أحلامى فى الجمهورية الجديدة
- د. طارق فهمى: طموحاتنا الوطنية مع الولاية الجديدة
- د. عبدالهادى القصبى يكتب: بناء مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة
الصفحة السادسة
- مهندس عبدالله غراب يكتب: الجمهورية الجديدة.. سنوات الحصاد
- د. محمد صلاح البدرى: جمهورية جديدة من العاصمة الإدارية..!
- طارق رضوان: ماذا بعد حلف اليمين؟
- أيمن نصرى: استراتيجية حقوق الإنسان
- الشيخ أحمد تركى يكتب: مواجهة تحديات الأسرة المصرية فى الجمهورية الجديدة
الصفحة السابعة
- أ. د. أحمد عمر هاشم يكتب: مصر بين عهدين
- عبدالغنى هندى: إنجازات كبيرة رغم التحديات
- د. خديجة حمودة: رسالة من الأحفاد
- سميرة لوقا: شكراً فخامة الرئيس
- د. مصطفى بدرة يكتب: قناة السويس درة التاج
الصفحة الثامنة
- فى صناعة أهلّة المساجد اضرب على «النحاس» وهو سخن
- من «معجب» مائدة إفطار على روح سيد مكاوى
- ورث «الكوز والعجانة» «عبدالله» كنفانى بلدى: إحنا بتوع الطعم الأصلى
- محمد رياض: الحياة كلها تفاعلات.. والعلاقات تحكمها «الكيمياء»