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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: مصر وشعبها فوق أي اعتبار

كتب:

أحمد العانوسي
07:23 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى»: مصر وشعبها فوق أى اعتبار

- الرئيس يؤدى اليمين الدستورية.. ويتعهد باستكمال بناء الدولة الديمقراطية الحديثة والمتقدمة فى الولاية الجديدة.. ويؤكد أن تماسك ووحدة الشعب الضمانة الأولى للعبور بالوطن إلى المكانة التى يستحقها

- 7 محددات للعمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة.

- «الوطن» تواصل استعراض استراتيجية المرحلة المقبلة من خلال شهادات الكُتَّاب ورموز الفكر

- مصر تدين استهداف إسرائيل لموظفى الإغاثة فى غزة

-  «تحيا مصر» يُطلق قافلة للقطاع تحمل كميات ضخمة من الأدوية والأغذية

- «مدبولى» يتابع توفير الاحتياجات البترولية قبل العيد

-  «الملا»: نستهدف تحقيق استثمارات أجنبية كبيرة فى صناعة الغاز والبترول

الصفحة الثانية 

- «السيسى»: أمن مصر وسلامة شعبها خيارى الأول

- سأظل مخلصاً فى عملى لا ترى عينى سوى مصالحكم ومصلحة هذا الوطن متسلحاً بعزيمتكم وبأصلكم الطيب.. ومحافظاً على العهد لمصر وشعبها

- نواب لـ«السيسى»: ربنا معاك.. والشعب وراك

- الرئيس يرفع علم مصر على أطول سارى

الصفحة الثالثة

- رئيس مجلس النواب: نعيش مرحلة فارقة فى عمر الوطن

- نواب: خطاب الرئيس فى حفل التنصيب بداية عهد «جنى الثمار»

- .. ورؤساء الأحزاب: خريطة طريق للمستقبل

-  «مستقبل وطن»: «السيسى» حقق نهضة شاملة.. و«حماة الوطن»: مصر تواصل عمليات التنمية فى الجمهورية الجديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية

- دبلوماسيون: أمن مصر أولوية وسط «منطقة ملتهبة»

-  «حليمة»: المحيط العربى والأفريقى «مضطرب» بالمشاكل.. والتحديات تنعكس آثارها على مصر.. و«الشاذلى»: تعزيز العلاقات الخارجية يسهم فى تسوية قضايا المنطقة

الصفحة الرابعة

- الحكومة: الاقتصاد والحماية الاجتماعية والإسكان والصناعة والزراعة.. مرتكزات العمل خلال 6 سنوات

-  استكمال «التأمين الشامل» بالمحافظات.. وتنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية لجميع الشرائح.. وزيادة مخصصات «تكافل وكرامة»

- أمناء الحوار الوطنى: النقاشات منذ الجلسة الأولى أنتجت حياة سياسية مفعمة بالحيوية

- خبراء اقتصاد: محددات الولاية الجديدة تضمن تحقيق التنمية المستدامة

-  «خضر»: تطوير الصناعة الوطنية يحمى الاقتصاد من التقلبات العالمية

- رئيس «عمال مصر»: الدولة خرجت من عنق الزجاجة بفضل التنمية خلال الـ10 سنوات الماضية

- محمد جبران: يجب توفير بيئة جاذبة للمستثمرين والقطاع الخاص باعتبارها أولوية فى مسار الإصلاح الاقتصادى

الصفحة الخامسة 

- الطريق إلى الجمهورية الجديدة

- السفيرة نبيلة مكرم تكتب: الجمهورية الجديدة.. معاً نستطيع

- د. طلعت عبدالقوى: أمنيات فى الجمهورية الجديدة

- د. وسيم السيسى: أحلامى فى الجمهورية الجديدة

-  د. طارق فهمى: طموحاتنا الوطنية مع الولاية الجديدة

- د. عبدالهادى القصبى يكتب: بناء مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة

الصفحة السادسة

-  مهندس عبدالله غراب يكتب: الجمهورية الجديدة.. سنوات الحصاد

- د. محمد صلاح البدرى: جمهورية جديدة من العاصمة الإدارية..!

- طارق رضوان: ماذا بعد حلف اليمين؟

- أيمن نصرى: استراتيجية حقوق الإنسان

- الشيخ أحمد تركى يكتب: مواجهة تحديات الأسرة المصرية فى الجمهورية الجديدة

الصفحة السابعة

- أ. د. أحمد عمر هاشم يكتب: مصر بين عهدين

- عبدالغنى هندى: إنجازات كبيرة رغم التحديات

- د. خديجة حمودة: رسالة من الأحفاد

- سميرة لوقا: شكراً فخامة الرئيس

- د. مصطفى بدرة يكتب: قناة السويس درة التاج

الصفحة الثامنة

- فى صناعة أهلّة المساجد اضرب على «النحاس» وهو سخن

- من «معجب» مائدة إفطار على روح سيد مكاوى

- ورث «الكوز والعجانة» «عبدالله» كنفانى بلدى: إحنا بتوع الطعم الأصلى

- محمد رياض: الحياة كلها تفاعلات.. والعلاقات تحكمها «الكيمياء»

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بقلم أحمد العانوسي