اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: مصر وشعبها فوق أي اعتبار

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى»: مصر وشعبها فوق أى اعتبار

- الرئيس يؤدى اليمين الدستورية.. ويتعهد باستكمال بناء الدولة الديمقراطية الحديثة والمتقدمة فى الولاية الجديدة.. ويؤكد أن تماسك ووحدة الشعب الضمانة الأولى للعبور بالوطن إلى المكانة التى يستحقها

- 7 محددات للعمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة.

- «الوطن» تواصل استعراض استراتيجية المرحلة المقبلة من خلال شهادات الكُتَّاب ورموز الفكر

- مصر تدين استهداف إسرائيل لموظفى الإغاثة فى غزة

- «تحيا مصر» يُطلق قافلة للقطاع تحمل كميات ضخمة من الأدوية والأغذية

- «مدبولى» يتابع توفير الاحتياجات البترولية قبل العيد

- «الملا»: نستهدف تحقيق استثمارات أجنبية كبيرة فى صناعة الغاز والبترول

الصفحة الثانية

- «السيسى»: أمن مصر وسلامة شعبها خيارى الأول

- سأظل مخلصاً فى عملى لا ترى عينى سوى مصالحكم ومصلحة هذا الوطن متسلحاً بعزيمتكم وبأصلكم الطيب.. ومحافظاً على العهد لمصر وشعبها

- نواب لـ«السيسى»: ربنا معاك.. والشعب وراك

- الرئيس يرفع علم مصر على أطول سارى

الصفحة الثالثة

- رئيس مجلس النواب: نعيش مرحلة فارقة فى عمر الوطن

- نواب: خطاب الرئيس فى حفل التنصيب بداية عهد «جنى الثمار»

- .. ورؤساء الأحزاب: خريطة طريق للمستقبل

- «مستقبل وطن»: «السيسى» حقق نهضة شاملة.. و«حماة الوطن»: مصر تواصل عمليات التنمية فى الجمهورية الجديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية

- دبلوماسيون: أمن مصر أولوية وسط «منطقة ملتهبة»

- «حليمة»: المحيط العربى والأفريقى «مضطرب» بالمشاكل.. والتحديات تنعكس آثارها على مصر.. و«الشاذلى»: تعزيز العلاقات الخارجية يسهم فى تسوية قضايا المنطقة

الصفحة الرابعة

- الحكومة: الاقتصاد والحماية الاجتماعية والإسكان والصناعة والزراعة.. مرتكزات العمل خلال 6 سنوات

- استكمال «التأمين الشامل» بالمحافظات.. وتنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية لجميع الشرائح.. وزيادة مخصصات «تكافل وكرامة»

- أمناء الحوار الوطنى: النقاشات منذ الجلسة الأولى أنتجت حياة سياسية مفعمة بالحيوية

- خبراء اقتصاد: محددات الولاية الجديدة تضمن تحقيق التنمية المستدامة

- «خضر»: تطوير الصناعة الوطنية يحمى الاقتصاد من التقلبات العالمية

- رئيس «عمال مصر»: الدولة خرجت من عنق الزجاجة بفضل التنمية خلال الـ10 سنوات الماضية

- محمد جبران: يجب توفير بيئة جاذبة للمستثمرين والقطاع الخاص باعتبارها أولوية فى مسار الإصلاح الاقتصادى

الصفحة الخامسة

- الطريق إلى الجمهورية الجديدة

- السفيرة نبيلة مكرم تكتب: الجمهورية الجديدة.. معاً نستطيع

- د. طلعت عبدالقوى: أمنيات فى الجمهورية الجديدة

- د. وسيم السيسى: أحلامى فى الجمهورية الجديدة

- د. طارق فهمى: طموحاتنا الوطنية مع الولاية الجديدة

- د. عبدالهادى القصبى يكتب: بناء مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة

الصفحة السادسة

- مهندس عبدالله غراب يكتب: الجمهورية الجديدة.. سنوات الحصاد

- د. محمد صلاح البدرى: جمهورية جديدة من العاصمة الإدارية..!

- طارق رضوان: ماذا بعد حلف اليمين؟

- أيمن نصرى: استراتيجية حقوق الإنسان

- الشيخ أحمد تركى يكتب: مواجهة تحديات الأسرة المصرية فى الجمهورية الجديدة

الصفحة السابعة

- أ. د. أحمد عمر هاشم يكتب: مصر بين عهدين

- عبدالغنى هندى: إنجازات كبيرة رغم التحديات

- د. خديجة حمودة: رسالة من الأحفاد

- سميرة لوقا: شكراً فخامة الرئيس

- د. مصطفى بدرة يكتب: قناة السويس درة التاج

الصفحة الثامنة

- فى صناعة أهلّة المساجد اضرب على «النحاس» وهو سخن

- من «معجب» مائدة إفطار على روح سيد مكاوى

- ورث «الكوز والعجانة» «عبدالله» كنفانى بلدى: إحنا بتوع الطعم الأصلى

- محمد رياض: الحياة كلها تفاعلات.. والعلاقات تحكمها «الكيمياء»