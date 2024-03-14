4 أخطاء تفسد عصائر رمضان.. «خدي بالك منها»

تناول المشروبات خلال شهر رمضان المبارك، تعد من الأشياء الأساسية التي لا يمكن التخلي عنها في أي سفرة رمضانية، لأنها تساعد على الحفاظ على الصحة ورطوبة الجسم، حيث تٌفضل العديد من الأمهات إعدادها في المنزل لكن على الرغم من ذلك إلا أن هناك بعض الأخطاء التي يجب تجنبها لعدم فساد طعم المشروبات.

أخطاء يجب تجنبيها عن تحضير العصائر

جاءت من ضمن الأخطاء التي يجب تجنبها عند تحضير العصائر هي الثلج، حيث إن زيادة الثلج في المشروبات المخففة يزيد من تخفيفها وقد يؤدي إلى تحويلها إلى مياه ملونة، لذلك من الضروري الانتباه لكمية الثلج الموضوعة في مشربات رمضان وفقا لما ذكره موقع «سي بي سي» سفرة.

اللبن يعد من الأخطاء التي تفسد المشروبات في رمضان، حيث من الضروري ألا يضاف اللبن مسبقا لمشروبات رمضان إلا عند التقديم فقط، ويجب تجنب حفظ أو تخزين المشروبات الرمضانية باللبن حتى لا تفسد ويتغير طعمها، كما يجب تجنب مزج العصائر مع بعضها مثل السوبيا والتمر هندي، ولكن عند مزجها معا يجب تناولها فوراً ولا تخزن هكذا لأن طبيعتها وطعمها يتغير تماماً، وقد يتلفها سريعاً.

طريقة عمل السوبيا

حليب بودرة.

ماء حسب الرغبة.

سكر.

حليب.

جوز هند.

فانيليا.

طريقة التحضير

في البداية يتم وضع السكر في وعاء كبير، وسكب الفانيليا عليه مع حليب البودرة، وضربهم جيدًا

إضافة الحليب إلى المكونات حتى تتجانس معًا.

إضافة جوز الهند مع التقليب جيدًا مرة أخرى.

وضع الماء حسب الرغبة، ثم مزجها مع الخليط جيدا لمدة تتراوح من 5 لـ10 دقائق.

طريقة عمل السوبيا بالكريم شانتيه

2 باكيت فانيليا بودرة.

2 ملعقة كريم شانتيه.

كوب جوز هند مبشور.

لبن.

نصف كوباية من السكر البودرة.

8 ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

ربع كوب أرز مطحون.

فستق مجروش للتقديم.

طريقة عمل التمر الهندي

تمر هندي طبيعي.

نصف كيلو من السكر.

3 لتر ماء.

خطوات التحضير