د. عبدالهادي القصبي: بناء مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة

يعيش الشعب المصرى مرحلة تاريخية حاسمة، حيث يتولى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فترة رئاسية جديدة، ويحمل رؤية طموحة للجمهورية الجديدة، فى ظل تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية عالمية ضخمة، ومع كل هذه التحديات، أنا كمواطن مصرى أتطلع بشغف وتفاؤل إلى تحقيق أحلام وطموحات الشعب المصرى تحت قيادة السيد الرئيس.

نتطلع لتحقيق مزيد من التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع يستند إلى قيم العدل والحرية والكرامة الإنسانية، بناءً على ما حققناه فى الماضى من إنجازات ضخمة، رغم ما واجهناه من تحديات اقتصادية عالمية، كان من المستحيل أن نحقق تلك الإنجازات، لذا أتطلع إلى المزيد، لنكون مرجعاً للتقدم والازدهار فى المنطقة، وتحقيق الأمن والاستقرار، الذى يمكن أن يعيش فيه الشعب حياة كريمة، لأننا نجحنا خلال العشر سنوات، ونخطو خطوات مهمة، واستطعنا أن نبنى مصرنا الجديدة، لذلك أدعو الجميع لزيادة عملية الإنتاج من أجل الوصول بالجمهورية الجديدة لمراحل متقدمة، بفضل القيادة السياسية الحكيمة.

أحلم بمصر، بفضل رؤية واضحة ومنظمة، أن نتمتع فيها بالمزيد من التعليم المتميز، ونظام صحى قوى، حيث يمكن لكل مواطن الوصول إلى فرص تعليم عالى الجودة، ورعاية صحية متميزة. ونتعاون على تعزيز الاستثمار فى قطاعات التعليم والصحة، وتحسين البنية التحتية، لضمان توفير خدمات عالية المستوى للجميع.

أحلم بمصر تكون قوة اقتصادية عظمى، وهى فى الطريق إلى ذلك بفضل رؤية السيد الرئيس، حيث يمكن للشباب أن يحققوا طموحاتهم وأحلامهم الوطنية.. سنساعد على تشجيع الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز روح ريادة الأعمال، من خلال الرؤية التشريعية بمجلس النواب، سنتعاون جاهدين على تحسين المناخ الاستثمارى، وتقديم الدعم والتسهيلات للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أحلم كمواطن مصرى بالمزيد، وأن تكون مصر قوة إقليمية وعالمية، حيث تتبوأ مكانتها الحقيقية فى العالم. ونتعاون ونبذل جهودنا التشريعية أيضاً لتعزيز العلاقات الدولية، وتعزيز الشراكات الإقليمية، والسعى لتعزيز صوت مصر فى المحافل الدولية لمعالجة قضايا السلم والأمن العالميين.

أحلم بمصر تكون مركزاً للابتكار والتكنولوجيا، حيث يتم تعزيز قدراتنا العلمية والتكنولوجية. ونتعاون بدعم البحث العلمى وتشجيع الابتكار وتطوير الصناعات الرائدة، وندعم التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والصناعة، لتعزيز التكنولوجيا وتطوير قطاعات جديدة تعزز التنمية المستدامة.

أحلم بمصر تكون قوة ثقافية وفنية، حيث يتم تعزيز التراث الثقافى والفنون فى البلاد، وسنساهم فى دعم الفن والثقافة وتعزيز العروض الثقافية والفنية فى مصر وخارجها. سنعمل على تشجيع المواهب الشابة، وتوفير الفرص للتعبير عن الإبداع الفنى والثقافى.

أحلم بمصر تكون قوة إنسانية واعية، حيث يتم تعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وتعزيز حقوق المرأة، وتحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين، والتى حظيت بالكثير من الحقوق فى عهد القيادة السياسية الحكيمة، وسنواصل دورنا فى تعزيز وأحقية الفئات المهمشة والضعيفة، وتعزيز السلم الاجتماعى وتعزيز التضامن بين جميع شرائح المجتمع.

فى الختام، أحلم كمواطن مصرى بأن تكون مصر قوة عظمى، تسعى لتحقيق التنمية والرخاء لجميع مواطنيها، وسنتعاون جميعاً جاهدين مع الرئيس السيسى وبقية الفرقاء السياسيين لتحقيق هذه الأحلام وتحويلها إلى حقيقة، وبالتعاون والتضامن يمكننا بناء مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.

«وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» (سورة الْمَائِدَة: ۲).