مستشار وزيرة التضامن: التنمر مرض مجتمعي خطير.. ونتمنى عالما تسوده الأخلاق

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتوعية الدينية، في الحلقة الـ23 من بودكاست «وعي في وعي»، إن العنصرية مرض مجتمعي خطير بدأ في الانتشار والتوغل داخل البناء المجتمعي.

وأضاف، أننا نشاهد بعض المواقف لمن يتكلمون عن أشياء فيها عنصرية، والعنصرية أنواع وتتعدد أسبابها بين الناس.

وعدّد مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتوعية الدينية، أسباب العنصرية، حيث من الممكن أن يكون الإنسان عنصريا بطريقةٍ فيها تنمر بسبب الجغرافيا أو بسبب الوضع الاجتماعي أوالوضع المالي «يقولك ده كلام صعيدي والصعيدي بيقول» وبذلك يتنمر على قطاع كبير من أهالينا منهم العلماء والنجباء.

وتابع: «وكذلك ده فلاح، وقد يتطاول عليه من ناحية أنه قاهري، أو من ناحية اجتماعية من طبقة معينة»، مؤكدًا أن هذا لا يُعرف في الأديان فضلًا عن الإسلام، لأن الإنسان لا يُوزَن بالمكان الذي يعيش فيه أو بالوضعية المالية، أو بالناحية الاجتماعية فقط، بل بعدة معايير وأهمها الأخلاق.

النفع للنفس وللغير

واستشهد بقول الله تعالى «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ»، موضحًا أن التقوى في الآية الكريمة جاءت بمعنى الجمال والإبداع والنفع للنفس وللغير والخدمة العامة والمعاونة مع الآخرين والمشاركة في كل شيء، وإلا سيكون هنا تنمرا، والقرآن الكريم يقول « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ».

التوقف عن التنمر

وشدد على ضرورة التوقف عن التنمر، مؤكدًا أن منزلة الإنسان عند ربه لا يعلمها إلا الله، «أنت لا تعرف ما قدر من أمامك عند ربه، لذلك لا تتنمر بسبب المكان الذي تسكن فيه أو الناحية المالية أو الاجتماعية ولا حتى الثقافية»، مضيفًا نريد مجتمع يسوده الأخلاق.