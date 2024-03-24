بعد مناقشته في كرتون نورة.. كيفية تعليم الأطفال عدم التنمر على المريض؟

«هما مش قابلين اختلافي، شايفين إني هعديهم، محدش متقبل شكلي، أنا مش عاوز أتكلم مع الناس، مش حابب حد يكون صاحبي»، كلمات أطلقها أحد الأطفال خلال المسلسل الكرتوني نورة، الذي يعرض ضمن دراما رمضان 2024، ليعبر عن شدة حزنه لما يتعرض له من التنمر إثر إصابته بمرض بالبهاق، وكيف يتعامل معه الناس.

مرض البهاق

تحدث أحد الأطفال خلال مسلسل الكرتون نورة، بحزن عما يتعرض له من التنمر بسبب إصابته بمرض البهاق: «محدش متقبل اختلافي ولا حد حابب يبقى معايا وكله بيكتب لي وصفات علاج بس»، وتساءلت الأمهات كيف تجعل أطفالها لا يتعاملون مع مرضى البهاق كمصدر قلق، وبناء جيل واعٍ بكل الأمراض، ليكون الطفل خاليا من الأحكام السلبية، وشرح للأطفال عن ماهية البهاق.

ومرض البهاق يصيب أي جزء من الجسم ويعمل على فقدان الجلد لونه، وبحسب «مايو كلينك»، الموقع الرسمي المتخصص في شؤون الصحة، فإنه يظهر على شكل بقع، ولكنه غير معدٍ، وقد يظهر في أي عمر، ولكن يخاف الكثير من الناس من التعامل مع المرضى خاصةً الأطفال، وهو ما علقت عليه إيناس علي، أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، خلال حديثها لـ«الوطن».

إبعاد طفلك عن التنمر

أكدت أنه يجب شرح للطفل أنه اضطراب في الجهاز المناعي، وتعليمه أن التنمر أسلوب عدائي يؤثر بالسلب عليه وعلى من يتنمر عليه: «الكرتون وسيلة لطرح الأفكار وغرس القيم لدى الأطفال، وهو إحدى الطرق لتعليمهم البعد عن التنمر والمعرفة حول المرض»، وأضافت أن على الآباء والأمهات القيام بالتالي، لمنع التنمر عند الأطفال: