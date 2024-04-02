احذر تناوله على الإفطار.. لماذا يحذر الأطباء من العرقسوس لمرضى الضغط؟

«العرقسوس»، مشروب رمضاني بامتياز، يُفضل البعض احتسائه على الإفطار، لما له من فوائد عديدة، إلا أنه قد يكون «خطرًا» على البعض دون أن يشعروا، فكيف ذلك؟

لاشك أن تناول المشروبات على الإفطار بعد ساعات صيام طويلة أمر طبيعي لدى الجميع، وبالفعل هناك عصائر يُكثر البعض من تناولها وأبرزها «العرقسوس»، لما له من فوائد عديدة، لكنه يحذر تناوله لمرضى الضغط المرتفع بسبب الأضرار التي ستلحق بهم عند الإكثار من تناوله.

خطورة العرقسوس على مرضى الضغط

يحظى مشروب العرقسوس بشعبية جارفة على مائدة الإفطار، ورغم تعلق العديد من الأشخاص بهذا المشروب لكن يجهل الكثير عن أضراره التي ربما تُسبب الوفاة.

يُساهم المشروب في انقباض الأوعية الدموية، والتي تسبب ارتفاع في ضغط الدم، كما يتسبب في اضطراب نبضات القلب والتي تؤثر بالسلب على عضلة القلب، وربما قد تسبب الوفاة، بحسب ما أكده استشاري الكبد والجهاز الهضمي أحمد عبد الرحمن السيوفي في حديثه لـ«الوطن».

فوائد مشروب العرقسوس

في المقابل، فإن للعرقسوس فوائد عديدة ربما لا يعلم بها محبيه، ومن أبرزها:

- يساهم في علاج آلام المفاصل

- المساعدة على إنقاص الوزن

- يعمل على العلاج من هشاشة العظام

- يساعد في علاج بعض حالات التسمم

وهذا بحسب ما أكدته أخصائية الأغذية نرمين عبد التواب في حديثها لـ«الوطن».

مشروبات لتقليل الشعور بالعطش في الصيام

عصير البلح باللبن: يحتوي هذا المشروب على مضادات الأكسدة بجانب البوتاسيوم، التي تساعد على تقليل الشعور بالعطش خلال فترة الصيام.

الموز: يُعد الموز من أهم الفواكه التي التي تحتوي على البوتاسيوم، وهو من أهم المعادن التي تعمل على تقليل العشور بالعطش في الصيام، لذا ينصح تناوله كثمرة أو عصير للتقليل من هذا الشعور.