شادي مؤنس لـ«كلام في الفن»: نختار الموسيقى التصويرية للمسلسلات من بيئة العمل

أكد الموسيقار شادي مؤنس، أن الفارق بين بناء موسيقى تصويرية لعمل اجتماعي وآخر تاريخي أن لكل لون شكلا خاصا، مشددًا على أنه قبل البدء في التفكير في صناعة موسيقى تصويرية نتعامل مع العمل على أنه مسلسل صامت ونريد ترجمة وتوصيل الأحداث والمشاعر للجمهور.

وجود ثقافة موسيقية لدى الموسيقار

ونوه «مؤنس»، خلال استضافته مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، في برنامج «كلام في الفن»، المذاع عبر راديو «سبورت إف إم»، بأنه خلال أي عمل يتم اختيار الموسيقى من البيئة نفسها مثل الاعتماد على آلالات موسيقية من هذا المكان لكي يتم ترجمة الصوت ولا يكون منفصلا عن الصورة أو الحوار أو اللهجة، مشددًا على أنه لا بد أن تكون هناك ثقافة موسيقية لدى الموسيقار لكي يكون قريبا من البيئة.

اختيار الآلات الفاصل بين الأعمال الفنية

وأشار إلى أن اختيار الآلات الفاصل بين العمل التاريخي والاجتماعي، مشددًا على أن هناك اختلافا بين الأعمال التي تستخدم حال المشاركة أو أن تكون الموسيقى لعمل درامي اجتماعي في الوجه البحري عن آخر بالصعيد، وهي التي تكون من خلال خبرات العمل طوال السنوات الماضية.