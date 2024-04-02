تشهد مساجد الإسماعيلية، رفع حالة الطوارئ بالتزامن مع بدء الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان، وأداء آلاف المواطنين صلاة التهجد واعتكافهم في المساجد التي حددتها مديريات الأوقاف، وكشفت هيئة المساحة المصرية، موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 2-4-2024.

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 2-4-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 2-4-2024 ليأتي في تمام الساعة الرابعة و10 دقائق صباحًا.

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، يحين موعد السحور اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في تمام الساعة الواحدة و50 دقيقة صباحًا، وموعد الإمساك في تمام الساعة الثالثة و50 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم

وتحين صلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 2-4-2024، في تمام الساعة الرابعة و25 دقيقة بعد ربع ساعة من رفع أذان الفجر في مساجد المحافظة.

وقال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف في الإسماعيلية، إن جميع المساجد في نطاق المحافظة في حالة الطوارئ، وهناك 70 مسجدا مخصصة للاعتكاف وصلاة التهجد وموزعة على مراكز وقرى المحافظة.

عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 2-4-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، فان عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 2-4-2024، في الإسماعيلية يصل إلى 14 ساعة و21 دقيقة.