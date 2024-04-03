يتطلع الأهالي، لمعرفة موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الأربعاء 3-4-2024 الموافق 24 من شهر رمضان المبارك 1445 هجرية، للوقوف على موعد الكف عن الطعام والاستعداد لأداء صلاة الفجر في جماعة بالمسجد، للتزود بأكبر قدر من العبادات، خصوصًا مع اقتراب الشهر الفضيل من الانتهاء.

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم

وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الأربعاء سيحين في تمام الساعة 4:13 صباحا، وموعد السحور في تمام الساعة 1:53 صباحا، وموعد الإمساك في تمام الساعة 3:53 صباحا، وموعد شروق الشمس في تمام الساعة 5:42 صباحا .

عدد ساعات الصيام

ووفقا لإمساكية شهر رمضان المبارك، فإن عدد ساعات الصيام اليوم تبلغ 14 ساعة و23 دقيقة، بزيادة قدرها 45 دقيقة منذ اليوم الأول في شهر رمضان المبارك، ومن المقرر أن ينتهي الشهر الكريم يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل الجاري، يعقبه عيد الفطر المبارك يوم 10 إبريل والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام .