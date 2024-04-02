«التضامن»: إنشاء 44 مركز للتأهيل والتعامل مع اضطراب التوحد 

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها تهتم باضطراب طيف التوحد، ولديها مركز متخصص حاليا بالمطرية، وجاري إنشاء مركزين آخرين واحد في بورسعيد وواحد في مطروح لمقابلة الطلبات بالمحافظات، لافته إلى أنها وقعت مع إحدى الجمعيات المتخصصة بروتوكولا لرفع كفاءة الهيئات العاملة مع التوحد في 27 محافظة على مدار 3 سنوات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي في تقرير لها، أنه تم الانتهاء من التدريب في 9 محافظات هذا العام هي محافظات دمياط والغربية والدقهلية والمنيا وأسيوط والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والوادى الجديد، وجاري افتتاح 21 مركز تأهيل ضمن مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الأولى، وسوف يتم إنشاء عدد 21 مركزا بالمرحلة الثانية ستعمل مع التوحد.

التوعية والتعريف باضطراب التوحد

وأشارت إلى أن احتفال العالم باليوم العالمي للتوحد يأتي في إطار التوعية والتعريف باضطراب التوحد وتسليط الضوء على الاضطراب وعلى الأطفال والبالغين ذوي التوحد لتحفيز دمجهم في المجتمع، وتعريف الأهل بالأعراض للبحث عن الاكتشاف والتدخل المبكر والذي يعد نقطة فارقة في تقدم مستقبل الأطفال ذوي التوحد.

وأضافت «القباج» أن الوعي باضطراب التوحد على مستوى العالم قد ازداد في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد" المنصوص عليها في قانون 10 لسنة 2018 المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والدستور المصري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأمم المتحدة 2006 التي وقعت عليها مصر في 2007 وصدقت عليها في 2008، كما تضمنتها خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

إضاءة مبنى وزارة التضامن باللون الأزرق

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، أضاءت مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة باللون الأزرق، مساء اليوم، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2007، وبدأ الاحتفال به من عام 2008، حيث يأتي احتفال اليوم العالمي للتوحد لهذا العام تحت شعار «الانتقال من البقاء إلى الازدهار.. وجهات نظر إقليمية من حياة وتجارب الأشخاص المصابين بالتوحد».