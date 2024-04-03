دعاء فجر اليوم الرابع والعشرين من رمضان.. «اللهمّ اقسِم لنا فيها خيرَ»

دعاء فجر اليوم الرابع والعشرين من رمضان، حيث يستكمل المسلمون أيام العشر الأواخر من رمضان تلك الأيام المباركة والتي توجد فيها ليلة القدر، وهي خير من ألف شهر ويستحب الدعاء في تلك الأيام.

دعاء فجر 24 رمضان

وحول دعاء فجر اليوم الرابع والعشرين من رمضان، نشرت دار الإفتاء عددا من الأدعية التي يمكن ترديدها خلال تلك الأيام المباركة حيث يمكن ترديد على سبيل المثال:

- اللهمَّ اجعلْ حُسن ظننا بك نورًا يضيء لنا الطريق عند الوصول إليك يا ربَّ العالمين.

- اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين.

- اللَّهمَّ ألْهِمْنِي رُشْدِي، وَأعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي.

- اللَّهم اغفر لي ولوالدي ولمن أحسن إليَّ، اللَّهم سهِّل لنا كلَّ عسير وأرنا في حياتنا ما يسرُّنا ويرضيك.

- اللهمّ إنّك عَفوٌّ كريمٌ تُحبُّ العَفوَ، فاعفُ عنِّي.

- اللهمّ اقسِم لنا فيها خيرَ ما قَسَمت، واختِم لنا في قضائك خير ما خَتَمت، واختِم لنا بالسعادة فيمَن خَتَمت، اللهمّ اجعل أسماءنا فيها من السعداء، وأرواحنا مع الشهداء، يا أرحم الراحمين يا الله.

- اللهمّ لا تصرفنا من هذه الليلة إلّا بذنبٍ مغفور، وسَعيٍ مَشكور، وعملٍ مُتقَبّلٍ مبرور، وتجارةً لن تبور، وشفاءٍ لِما في الصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

- اللَهم إِني أَسأَلك فيه ما يرضيك، وأَعوذ بك فيه مما يؤذيك، بأَن أُطيعك ولا أَعصيك، يا عالماً بما في صدور العالمين.

- اللَّهم ارزقنا الرضا وراحة البال وصلاح الحال وجبر الخاطر يا رب العالمين.