دعاء فجر اليوم الثالث والعشرين من رمضان.. اللَّهم ارزقنا الرضا

يأتي دعاء فجر اليوم الثالث والعشرين من رمضان ليُشكل فرصة جديدة للمؤمنين للتضرع إلى الله تعالى بالدعاء والابتهال، طلبًا للمغفرة والرحمة والرضوان، في العشر الأواخر من الشهر المبارك.

دعاء فجر اليوم الثالث والعشرين من رمضان

وحول دعاء فجر اليوم الثالث والعشرين من رمضان فقد نشرت دار الإفتاء المصرية، عددًا من الأدعية التي يمكن الدعاء بها في تلك الأيام المباركة، للاستفادة منها واغتنمها، فيمكن الدعاء على سبيل المثال:

«اللَّهم ارزقنا الرضا وراحة البال وصلاح الحال وجبر الخاطر يا رب العالمين».

«اللهم اعصمنا من الزلل، واجبر ما بنا من خلل، نعوذ بك من طول الأمل، وحبوط العمل».

«اللهم بلغنا ليلة القدر وتقبلها منا»

«اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير ما ختمت، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا واختم لي بالسعادة فيمن ختمت».

«اللهم اجعل اسمي وذريتي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة».

«اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسده عني، وارزقني رزقًا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال».

«اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك، ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت».

«اللهم إني فوضت أمري إليك وتوكلت عليك فكن لي خير وكيل ودبّرْ لي أمري فإني لا أُحسِن التدبير».