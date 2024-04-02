أربع نصائح مهمة لتناول كعك العيد بدون زيادة في الوزن

كعك العيد هو من الأكلات الشهيرة التي ترتبط بعيد الفطر، ويفرط الناس في تناول الكحك والبسكويت، ما يتسبب في زيادة كبيرة للوزن، لأنه يرفع من نسبة الدهون في الجسم وملء بالسعرات الحرارية والسكريات، لذلك يجب أن يتبع الفرد عدة نصائح لتناول الكعك بدون زيادة في الوزن كما ذكر موقع «vnExpress international».

تقسيم الكعكة إلى قطع صغيرة وتناولها

تحتوي الكعكة الواحدة على حوالي 250 سعرة حرارية، إن تناول ثُمانية أو ربع كعكة يوفر لك حوالي 200 سعرة حرارية، وتقسيمها إلى عدة قطع صغيرة وتناولها يساعدك أيضًا على تقليل احتمالية تناول أكثر من اللازم ويحميك من زيادة الوزن.

لا تأكل في المساء

الحرص على عدم تناول الكعك في المساء لأن الجسم يكون أقل نشاطا في هذا الوقت، ويستهلك طاقة أقل، ويحرق سعرات حرارية أقل، لذلك تناول الكعك في المساء يسبب زيادة كبيرة في الوزن.

الحرص على شرب الشاي الأخضر

إن تناول شيء مليء بالسعرات الحرارية مثل الكعك قد يزيد من مستوى الكوليسترول في الدم ويعزز تخزين الدهون، لذلك احرص على شرب الشاي أثناء تناول الكعك، وخاصة الشاي الأخضر والشاي بالنعناع، لأنه ​​غني بمضادات الأكسدة التي تعزز عملية الهضم وتسرع عملية انتقال السكر، على أن يتم تحضير الشاي بماء لا تزيد درجة حرارته عن 70 درجة مئوية لتجنب تدمير فيتامين C ومضادات الأكسدة الموجودة في أوراق الشاي الأخضر.

الحرص على ممارسة الرياضة

يُنصح أيضًا بممارسة الرياضة بشكل مكثف وبشكل متكرر إذا كنت تستهلك الكثير من الكعك لتجنب زيادة الوزن، وينصح بممارسة التمارين التي تساعدك على حرق الكثير من السعرات الحرارية، وهي الجري أو ركوب الدراجات أو السباحة.