سر يضاف إلى الكحك يعطيه نفس طعم الجاهز.. استخدمي ملعقة صغيرة منه
كتب:
شروق مراد
11:20 ص | الإثنين 01 أبريل 2024
ريحة الكحك
الكحك من أشهر حلويات العيد، ويفضل البعض شرائه جاهزًا بسبب اختلاف مذاقه عن الذي يجرى تحضيره في المنزل، ويرجع ذلك إلى إضافة «ريحة الكحك»، وهي عبارة عن خليط من مجموعة بهارات مميزة، يمكن إعداد كمية كبيرة منها، والاحتفاظ بها بدلًا من شرائها.
الشيف نجلاء الشرشابي أوضحت في برنامج «على قد الإيد»، عبر شاشة cbc sofra، طريقة بسيطة لتحضير «ريحة الكحك»، إذ تعتبر سر محلات الكحك.
مقادير «ريحة الكحك»:
- ملعقة كبيرة قرنفل مطحون، ويمكن الاستغناء عنه.
- ملعقة كبيرة حبهان مطحون، ويعتبر من البهارات الأساسية في «ريحة الكحك»، إذ يضيف مذاقًا مميزًا.
- ملعقة كبيرة محلب، وتعتبر أساسية في الوصفة.
- ملعقة كبيرة قرفة.
- ملعقة كبيرة فانيليا.
- رشة بسيطة من الكبيبة الصيني، لأن طعمها قوي، قد يطغى على الوصفة.
- ملعقة كبيرة زر ورد.
طريقة عمل «ريحة الكحك»
- تحضر «ريحة الكحك» بطريقة بسيطة، وتوضع ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون، وملعقة كبيرة حبهان مطحون، وملعقة كبيرة محلب، وملعقة كبيرة قرفة، وملعقة كبيرة فانيليا، ورشة بسيطة من الكبيبة الصيني، و ملعقة كبيرة زر ورد، في وعاء ويتم خلطهم جيدًا، وكخطوة اختيارية نخل خلطة البهارات، للتأكد من عدم وجود كتل فيها.
- تحفظ «ريحة الكحك» في برطمان محكم الغلق، لا يوجد به نقطة مياه، حتى لا يؤثر ذلك على الطعم، وتحفظ في مكان بارد وجاف، وتظل لمدة طويلة بنفس الطعم والرائحة القوية.
- تعد «ريحة الكحك» أساسية في أي وصفة كحك، لأنها تعطي الطعم المميز مثل الجاهز، وفي حالة الرغبة في عدم إضافتها، يصبح مذاق الكحك قريب من البسكويت.
- يفضل إعداد «ريحة الكحك» في المنزل، بدلًا من شرائها، لأنها تصبح أقوى في الريحة والطعم، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة منها على وصفة الكحك.