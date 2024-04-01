سر يضاف إلى الكحك يعطيه نفس طعم الجاهز.. استخدمي ملعقة صغيرة منه

الكحك من أشهر حلويات العيد، ويفضل البعض شرائه جاهزًا بسبب اختلاف مذاقه عن الذي يجرى تحضيره في المنزل، ويرجع ذلك إلى إضافة «ريحة الكحك»، وهي عبارة عن خليط من مجموعة بهارات مميزة، يمكن إعداد كمية كبيرة منها، والاحتفاظ بها بدلًا من شرائها.

الشيف نجلاء الشرشابي أوضحت في برنامج «على قد الإيد»، عبر شاشة cbc sofra، طريقة بسيطة لتحضير «ريحة الكحك»، إذ تعتبر سر محلات الكحك.

مقادير «ريحة الكحك»:

ملعقة كبيرة قرنفل مطحون، ويمكن الاستغناء عنه.

ملعقة كبيرة حبهان مطحون، ويعتبر من البهارات الأساسية في «ريحة الكحك»، إذ يضيف مذاقًا مميزًا.

ملعقة كبيرة محلب، وتعتبر أساسية في الوصفة.

ملعقة كبيرة قرفة.

ملعقة كبيرة فانيليا.

رشة بسيطة من الكبيبة الصيني، لأن طعمها قوي، قد يطغى على الوصفة.

ملعقة كبيرة زر ورد.

طريقة عمل «ريحة الكحك»