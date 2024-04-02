الاتحاد العام للغرف التجارية يهنئ الرئيس السيسي بولايته الجديدة

وجه محمد الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لأداء اليمين الدستورية لولاية جديدة، مهنئًا الشعب المصري باستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، واستكمال الإنجازات والتنمية والبناء التي بدأها الرئيس منذ 10 سنوات ماضية في كافة المجالات.

وأكد «الفيومي»، في بيان له، على دعم مجتمع الأعمال وشباب الصناعة للرئيس خلال المرحلة الجديدة والتعاون في كل ما فيه خير للاقتصاد المحلى ودفع لعجلة الإنتاج والتشغيل.

المشروعات القومية الكبرى

وأضاف أن المشروعات القومية الكبرى والعلاقات السياسية الوطيدة مع الأشقاء وكافة دول العالم في عهد الرئيس السيسي تضع مصر في المكانة التي تستحقها وتسرع من تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حقق طفرة اقتصادية وتشريعية ساهمت في استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير رغم الأزمات العالمية، فكان من بين إنجازاته القضاء على العشوائيات وتنفيذ عدد من المشروعات القومية العملاقة بمساهمة من القطاع الخاص، وإحداث تنمية شاملة، طالت قطاعات الصحة والتعليم والأسرة والصناعة والسياحة والزراعة، وغيرها من القطاعات والمجالات المختلفة.

القضاء على الأزمات الاقتصادية

ونوه بأن مصر في عهد الرئيس السيسي تمضي في الطريق الصحيح نحو التنمية الاقتصادية وترشيد الاستيراد والقضاء على الأزمات الاقتصادية، ومنها أزمة العملة الأجنبية بتوطين الصناعات التي يتم استيراد منتجاتها من الخارج وتشجيع إقامة صناعات الخامات ومستلزمات الإنتاج محليًا والافراج عن البضائع بالمواني المصرية في زمن قياسي.