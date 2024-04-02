نقابة السكة الحديد تهنئ شعب مصر والعاملين بأداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية

أصدر مجلس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، برئاسة عبد الفتاح فكري بيانا اليوم، هنأ فيه جموع الشعب المصري، وجميع العاملين بسكك حديد مصر، ومترو الأنفاق والشركات التابعة، بمناسبة أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

تجديد الرئيس السيسي لولايته

قال عبد الفتاح فكري رئيس النقابة، إن ما فعله الرئيس السيسي خلال ولايته المنقضية، جعل الشعب المصري يتمسك به، وخرجت الملايين معبرة عن ذلك، في عرس انتخابي ديمقراطي كبير.

أضاف فكري: الولاية الجديدة والتنصيب اليوم، يعد عرسا جديدا، وعيدا لمصرنا الغالية.

كما أن أداء اليمين الدستورية، من داخل قاعة مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، ما هو إلا رسالة لانطلاق الجمهورية الجديدة، التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

برامج الحماية الاجتماعية

ثمن أيضا مجلس نقابة السكة الحديد، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي جاءت ضمن كلمته في خطاب التنصيب، والتي إن دلت فإنما تدل على خير كبير ينتظر الشعب المصري، من خلال حزم برامج الحماية الاجتماعية، وتكافل وكرامه، ورعاية محدودي الدخل، والعمل على تحسين مستوى المعيشة للمصريين.

اختتم مجلس نقابة السكة الحديد بيانه، بالتأكيد على تجديد العهد والوعد للرئيس عبد الفتاح السيسي، بأننا دائما سنظل جنود مجندة تحت قيادتكم الحكيمة للنهوض بمصرنا الغالية.