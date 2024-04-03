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دراما المتحدة

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 3-4-2024

كتب:

نظيمة البحرواي
12:06 ص | الأربعاء 03 أبريل 2024
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

مع حلول اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان الكريم، يتطلع الصائمون إلى معرفة مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 3-4-2024، لأداء الفرائض في مواعيدها، خاصة المغرب والفجر، فضلا عن تأدية صلاة التهجد في المساجد.

 

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية اليوم الأربعاء 3-4-2024، بحسب الإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية العامة للمساحة.

 

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 3-4-2024

يحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الأربعاء 3-4-2024، في تمام الساعة 4 و11 دقيقة صباحًا، فيما يحين الشروق في تمام الساعة 5 و40 دقيقة صباحًا.

 

موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الأربعاء 3-4-2024

يحين موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الأربعاء 3-4-2024 في تمام الساعة 11:57 صباحًا.

 

موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الأربعاء 3-4-2024

أما موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الأربعاء 3-4-2024، في تمام الساعة 3 و30 دقيقة مساءً.

 

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأربعاء 3-4-2024

يحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأربعاء 3-4-2024 في تمام الساعة 6 و14 دقيقة مساءً. 

 

موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الأربعاء 3-4-2024

يحين موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الأربعاء 3-4-2024 في الساعة 7 و 34 دقيقة مساءً، ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 14 ساعة و23 دقيقة.

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بقلم نظيمة البحرواي