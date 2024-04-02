مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الثلاثاء 2-4-2024
كتب:
منى سعيد
12:00 ص | الثلاثاء 02 أبريل 2024
مواقيت الصلاة اليوم في الإمارات
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الثلاثاء 23 من شهر رمضان المبارك، من أكثر الأمور التي يهتم بها المسلمون في البلد العربي الشقيق، خاصة أن الصلاة خلالها هي أكثر الأعمال المستحبة إلى الله، بعد الفرائض.
موعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الثلاثاء 2-4-2024
وكشفت إمساكية شهر رمضان المبارك، أن المسلمين في الإمارات يبدأون صيان اليوم 23 من رمضان، بعد رفع أذان الفجر الساعة 4:50 صباحا بدبي، بينما في أبو ظبي يكون في تمام الساعة 4:54 صباحا، وفي الشارقة يكون الساعة 4:49 صباحا، وفي العين في تمام الـ4:49 صباحا.
موعد أذان الظهر في الإمارات اليوم الثلاثاء 2-4-2024
ويصلي المسلمون صلاة الظهر في دبي، تمام الساعة 12:22 مساءً، وفي أبو ظبي يكون في تمام الساعة 12:26 مساءً، ويرفع الأذان في الشارقة في تمام الساعة 12:22 مساءً، بينما في العين يؤذن للظهر في تمام 12:21 مساءً.
موعد أذان العصر في الإمارات اليوم الثلاثاء 2-4-2024
يأتي موعد أذان العصر في دبي في تمام الساعة 3:51 مساءً، بينما في أبو ظبي 3:54 مساءً، ويكون في الشارقة تمام الساعة 3:50 مساءً، وفي العين يأتي في تمام الساعة 3:48 مساءً.
موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الثلاثاء 2-4-2024
ويحين موعد أذان المغرب بدبي في تمام الساعة 6:36 مساءً، وفي مدينة أبو ظبي يكون في تمام الـ6:39 مساء، بينما يأتي في مدينة الشارقة في تمام الساعة 6:35 مساءً، وسيكون في العين في تمام الساعة 6:34 مساءً.
عدد ساعات الصيام في الإمارات اليوم الثلاثاء 2-4-2024
ويصل متوسط عدد ساعات الصيام في الإمارات اليوم نحو 13 ساعة و53 دقيقة.