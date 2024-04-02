تلقى مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الثلاثاء 2-4-2024 الموافق الثالث والعشرين من شهر رمضان، وثالث أيام العشر الأواخر، اهتمامًا كبيرًا من قِبل الآلاف، إذ يعتقد البعض أنها قد تكون ليلة القدر، لذا يحرص على قيام ليلها وأداء الصلوات في مواعيدها دون تأخير، خصوصًا أن مواعيدها تختلف اليوم عن الآخر باختلاف مواعيد الشروق والغروب.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الثلاثاء 2-4-2024 الموافق الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك، فضلًا عن موعد الشروق اليوم، وعدد ساعات الصيام، وموعد الإفطار اليوم.

وتختلف مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم عن الأمس، إذ يأتي موعد أذان الفجر مبكرًا بمقدار دقيقتين، وكذلك مواعيد السحور والإمساك، بينما يأتي موعد شروق الشمس في الفيوم اليوم مبكرًا بمقدار دقيقة واحدة فقط، ويتأخر موعد أذان المغرب وأذان العشاء دقيقة، ويزداد عدد ساعات الصيام بمقدار دقيقتين، ويبقى موعد أذان الظهر والعصر كما هما دون تأخير.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الثلاثاء 2-4-2024

وبحسب إمساكية رمضان 2024 للعشر الأواخر من رمضان فإنّ مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الثلاثاء 2-4-2024 تأتي كما يلي:

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الثلاثاء 2-4-2024.. يُرفع في تمام الساعة 4:17 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الثلاثاء 2-4-2024.. يُرفع في تمام الساعة 12:00 مساءً.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الثلاثاء 2-4-2024.. يُرفع في تمام الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الثلاثاء 2-4-2024.. يُرفع في تمام الساعة 6:16 مساءً.

موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم الثلاثاء 2-4-2024.. يُرفع في تمام الساعة 7:34 مساءً.

موعد صلاة التراويح في الفيوم اليوم الثلاثاء 2-4-2024.. تقام فور الانتهاء من صلاة العشاء.

موعد صلاة التهجد في الفيوم اليوم الثلاثاء 2-4-2024.. تقام بعد 12:00 منتصف الليل.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الثلاثاء 2-4-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الثلاثاء 2-4-2024 الموافق ثاني الليالي الوترية نحو 14 ساعة و19 دقيقة، بينما يبدأ وقت السحور من 1:57 وحتى وقت الإمساك الساعة 3:57 صباحًا، فيما يحل موعد الشروق اليوم في الفيوم بتمام الساعة 5:45 صباحًا.